حماس تشيد بالحراك العالمي الداعي للإضراب الشامل رفضا لمجازر الاحتلال

العالم- فلسطين

جاء ذلك رفضا لحرب الإبادة الجماعية والمجازر الصهيونية بحق المدنيين العزل من أبناء شعبنا في قطاع غزة على مدار 65 يوماً.

كما دعت حماس في بيان لها، اليوم الأحد، إلى استمرار وتصعيد كل أشكال المسيرات الجماهيرية والمظاهرات الشعبية، في مدن وعواصم وساحات العالم، إدانة للدعم الأمريكي وبعض الدول الغربية لهذه المجازر المروّعة بحق الأطفال والنساء والعوائل الفلسطينية، والضغط باتجاه وقف هذا العدوان الهمجي، ومعاقبة كل الداعمين له، وتجريمهم، وصولا إلى محاكمتهم كمجرمي حرب.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية والقدس للمشاركة في الإضراب العالمي الاثنين المقبل 11 ديسمبر، رفضا للانحياز الأمريكي للاحتلال ودعما لغزة.

وأوضحت القوى الوطنية والإسلامية أن الإضراب العالمي يأتي تأكيدا على رفض الهيمنة الأمريكية ووقوف العالم مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشددت القوى على ضرورة الخروج للشوارع وساحات المدن والقرى والمخيمات، للتعبير عن وحدة الدم والمصير وانتصارا للأبرياء العزل، وتوجيه رسالة للعالم أن شعبنا سيقف بقوة ضد محاولات الاقتلاع والتهجير.

وأضافت “شعوب الأرض قاطبة ستتوحد في مواجهة الظلم والقتل والعنصرية التي تمارسها حكومة الاحتلال، وستنتصر لدماء الأطفال والنساء والشيوخ ضحايا إرهاب الدولة المنظم وجرائم الحرب الاحتلالية”.

وأشارت إلى أن العالم يرفض دعم الولايات المتحدة الكامل للاحتلال في حربه على أطفالنا وشعبنا، ويرفض “الفيتو” الذي أفشل تمرير قرار في مجلس الامن لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت القوى أن الاضراب هو رسالة الشعوب الحية بالوقوف إلى جانب شعبنا وحقوقه المشروعة في العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني الناجز في دولته كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

ودعا الحراك الشبابي في فلسطين لتصعيد المواجهة والانطلاق بمسيرات من كافة المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ردا على جرائم الاحتلال المتصاعدة في الضفة وغزة، وإعلان الإضراب الشامل يوم الاثنين القادم.