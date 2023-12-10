القسام تعلن خوض مقاتليها معارك ضارية في شمال وجنوب غزة

العالم- فلسطين

ووفقا للبيانات، استهدف مقاتلو "القسام" قوات الاحتلال تحصنت في منزلين مفخخين غرب جباليا بعبوات مضادة للأفراد ما أوقع 6 قتلى في صفوفهم بينهم ضابط، كما تم أيضا استهداف قوة أخرى راجلة بعبوة أفراد "رعدية" في المخيم نفسه شمالي قطاع غزة ما أوقعهم بين قتيل وجريح.

وأشارت كتائب القسام إلى تحييد مقاتليها لـ 10 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، بينهم قناص، و3 آخرين بعد الإطباق على آلية عسكرية صهيونية في ذات المنطقة.

كما تمكن مقاتلو القسام من إلقاء قنبلتين يدويتين على تجمع لعدد من جنود الاحتلال أسفل مبنى في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وأعلنت "القسام" أيضا عن إطلاق قذيفة "الياسين 105" على دبابة "ميركافا" إسرائيلية في تل الزعتر.

كما تم استهداف آليتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105"، إلى جانب 6 آليات أخرى وجرافة عسكرية بالقذائف المضادة للدروع في جباليا شمال قطاع غزة، واستهداف جرافة إسرائيلية من طراز D9 بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، تمت إصابتها بشكل مباشر.

وأشارت كتائب القسام إلى وقوع اشتباك مباشر بين مقاتليها وعدد ومن الجنود الإسرائيليين غرب مخيم جباليا، وتمكنوا من الإجهاز على أحد الجنود المسافة صفر.

محور الجنوب... خان يونس

أما في محور الجنوب، أعلنت كتائب القسام دك مقاتليها لتحشدات قوات صهيونية توغلت في محور شرق مدينة خانيونس باستخدام قذائف الهاون.

كما تم استهداف 4 دبابات إسرائيلية في مناطق متفرقة من المدينة بقذائف "الياسين 105، إلى جانب استهداف جرافة إسرائيلية من طراز D9 بعبوة "شواظ".

كما وأعلن القسام قصف تحشدات إسرائيلية في موقع "صوفا" العسكري برشقة صاروخية.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ65، حيث تستمر القوات الصهيونية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خانيونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.