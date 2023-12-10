المقاومة العراقية تكشف عن السلاح الذي ضرب إيلات الاسرائيلية

وقال الفرطوسي في حوار خاص مع قناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار" تحت عنوان "المقاومة العراقية ومناصرة المقاومة الفلسطينية خلال العدوان على غزة": ان استهداف القواعد الامريكية المتواجدة في العراق كان منذ زمن طويل، معتبراً ان عمليات فصائل المقاومة الداعمة لغزة، ليس دعماً معنوياً، هناك اطفال ونساء تقتل، ولابد من موقف بلغة القوة ليس فقط بالمظاهرات والفعاليات الشعبية والسياسية، باعتبار ان هناك عدو لا يفهم الا لغة القوة.

واوضح ان كل فصائل المقاومة العراقية شاركت وساهمت ودعمت عمليات المقاومة واجلّت هدفها وهو العمل على اخراج المحتل من العراق، وتوجهت الى نصرة غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام.

واضاف، ان المقاومة العراقية استهدفت قواعد امريكية ان كانت في العراق او سوريا، تلك القواعد التي تقوم بطلعات جوية ونشاطات عسكرية باتجاه العراق وكذلك دعم كيان الاحتلال الاسرائيلي.

ونوه بان حجم الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الامريكية لكيان الاحتلال، يتمثل بالسياسة المباشرة عبر استعمال حق النقض الفيتو في مجلس الامن الدولي، ودعمها المتواصل لمحتل الاسرائيلي بمعدات عسكرية وغيرها، اضافة الى الموقف الصريح والمعلن لكل الساسة الامريكيين الذين يجاهرون دعمهم للكيان الاسرائيلي، وبالتالي لابد ان يكون لمحور المقاومة من موقف، ولهذا اصبحت كل الاهداف التي تعتبر جزءاً من الحركة الصهيونية تحت مرمى المقاومة سواء ان كانت في العراق او في سوريا او خارج هذا المحيط.

وحول تصنيف الولايات المتحدة الامريكية نشاط كتائب سيد الشهداء بالارهابي، قال الفرطوسي ان تصنيف رأس الشر وقوى الشر في العالم، انشطة كتائب سيد الشهداء بانها ارهابية، هذه شهادة فخر واعتزاز لها، مؤكداً انشطة كتائب سيد الشهداء لم تكن يوماً من الايام ارهابية، بل هي انشطة تحريرية ومقاومة المحتل وهذا حق يكفله القانون الدولي.

واكد المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، ان هذه الكتائب لا تستبعد ان تقوم الولايات المتحدة باستهداف مقراتها المرابطة في الانبار وبغداد، وسبق ان نفذت الادارة الامريكية عملياتها ضد المقاومة العراقية وتسببت بمستوى عال من الاحراج للحكومة العراقية ولكل الاطراف العراقية، عندما اغتالت الحاج الشهيد ابو مهدي المهندس الذي كان يمثل المؤسسة الامنية العراقية، وضيف العراق الحاج القائد الكبير قاسم سليماني الذي كان في كنف العراقيين وحمايتهم على طريق مطار بغداد الدولي.

كما شدد على ان كتائب سيد الشهداء قامت بدراسة تبعات استهدافها القواعد الامريكية بدقة وقدرت الثمن ومستعدة لدفعه، مشيراً الى ان المقاومة اتخذت تحصينات رغم امكانياتها المحدودة لمواجهة التقنيات الامريكية وتقفي الاثر ومطاردة القادة والمقاتلين العراقيين.

وحول اعلان واشنطن وتل ابيب بان فصائل المقاومة العراقية باتت تمتلك اسلحة متطورة من صواريخ بعيدة المدى واسلحة رادعة لأي مواجهة مستقبلية، اعتبر الفرطوسي، ان هناك نوعان من اسلحة الردع، الردع الفني للمقاومة ليس لديه منظومة دفاع جوي كبير باعتبار ان امريكا تتفوق جوياً تتخطى حتى امكانيات الدولة العراقية خاصة فيما يتعلق بالسلاح الجوي، لكن دفاع المقاومة قادر على ان يخلق معادلة الضرب بالضرب والقتل بالقتل، وهذا موجود حالياً، مؤكداً ان الاحتلال الامريكي يحاول ان يحمي نفسه بالامتناع، افضل من ان يجرب ردة فعل المقاومة عبر ضرب جميع مقرات المقاومة بالعراق رغم تمكنه من ذلك.

واضاف ان المحتل الامريكي صدم عندما علم ان فصائل المقاومة احياناً تكون رداتها مؤثرة للغاية خاصة بعدما امتدت مدى صواريخها وكذلك مسيّراتها الى مديات بعيدة ووصلت الى ايلات الاسرائيلية، وبالتالي لا تتمكن انظمتها الدفاعية من حمايته، واكد ان كل الاهداف الامريكية والاسرائيلية هي في مرمى المقاومة العراقية، وعلى المحتل ان يفهم نوعية سلاح المقاومة.

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كتائب سيد الشهداء احدى فصائل المقاومة العراقية التي اعلنت انها استهدفت الاحتلال الامريكي في العراق وسوريا رداً على جرائم كيان الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.

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