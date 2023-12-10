ماذا فعلت قوات يمنية مع سفينة جديدة لم تستجب للتحذير بالبحر الأحمر؟

العالم- اليمن

وقالت المصادر أن قوات صنعاء وجهت رسالة تحذير لسفينة كانت تحمل شحنة تجارية إلى الكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر من أجل تغيير مسارها، إلا إن السفينة لم تستجب للتحذير، فتعاملت معها قوات صنعاء بالقوة، وأجبرتها على التراجع من حيث أتت، بدون إصابتها.

وكانت قوات صنعاء أعلنت يوم السبت عن منعِ مرورِ السفن المتجهة إلى الاحتلال الاسرائيلي من أي جنسيةٍ كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواءٍ وستصبح هدفا مشروعًا لقوات صنعاء المسلحة.

وأضافت في بيان السبت : "حرصًا منا على سلامة الملاحة البحرية نحذر جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئِ الإسرائيلية".