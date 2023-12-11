شاهد.. مسيرة قسامية تستهدف دبابة ميركافا في خانيونس

العالم - فلسطين

وأظهرت المشاهد التي نشرتها القسّام، استهداف مجموعةٍ من جنود الاحتلال بقذيفةٍ موجّهة أطلقها مقاوم أثناء محاولة الجنود التمركز في منطقة التوغل شرقي مدينة خان يونس.

وتضمّنت المشاهد لقطاتٍ لاستهداف وانفجار آليات إسرائيلية في عدّة مناطق من محاور القتال، استهدفها المقاومون من مسافات قريبة وأكّدوا تفجيرها.

وجاء في المشاهد التي بثّتها القسّام مقطعٌ أسقطت فيه طائرة مُسيّرة تابعة للكتائب قذيفةً على دبّابةٍ إسرائيلية متمركزة في منطقة التوغل شرقي خان يونس، حيث ظهر إصابة الدبّابة إصابةً مباشرة.

وأعلنت كتائب القسّام تمكّن مجاهديها خلال الـ48 ساعةً الأخيرة من تدمير 44 آلية عسكرية، بشكلٍ كلي أو جزئي، وذلك في محاور القتال في قطاع غزّة كافة.