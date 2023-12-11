صحيفة أمريكية تتحدث أن 'أسوأ خطأ' في تاريخ الاحتلال!

العالم - فلسطين

وقالت الصحيفة إن السنوار يعتمد على حكمه على المجتمع الإسرائيلي بعد عقدين من دراسته في السجن وتعلّم العبرية ومشاهدة الأخبار المحلية والدخول في النفسية الإسرائيلية، وقاد إستراتيجية لاستغلال استعداد "إسرائيل" لمبادلة السجناء الفلسطينيين بالرهائن.

وأوضحت الصحيفة أنه عندما سُجن السنوار في الكيان الإسرائيلي قبل أكثر من عقد من الزمان، شرح لمسؤول إسرائيلي نظرية أصبحت الآن محورية في الحرب في غزة. وقال إن ما تعتبره "إسرائيل" نقطة قوة -أي أن معظم الإسرائيليين يخدمون في الجيش وأن الجنود يتمتعون بمكانة خاصة في المجتمع- هي ضعف يمكن استغلاله، كما قال يوفال بيتون، الذي قضى بعض الوقت مع السنوار رئيسا سابقا لسجون الإحتلال.

وأضافت أن دقة فكرة السنوار ثبتت في عام 2011 عندما كان واحدا من 1027 أسيرا فلسطينيا تم إطلاق سراحهم مقابل جندي إسرائيلي واحد.

واعتبرت أن السنوار يحتجز حاليا 138 إسرائيليا، بما في ذلك الجنود، ويراهن على أنه قادر على إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار معتمدا على حكمه على المجتمع الإسرائيلي بحسب الصحيفة.

وفي الوقت الحالي، يعد السنوار صانع القرار الرئيسي في حماس باعتباره القائد السياسي الأعلى في غزة، الذي يعمل بشكل وثيق مع الجناح العسكري للحركة. وحاليا يقيم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في الدوحة، ونائبه صالح العاروري في بيروت. وبينما تتخذ قيادة حماس في الأوقات العادية قرارات بناء على الإجماع، تعتقد إسرائيل أن السنوار ومقاتلي حماس من حوله في غزة يديرون الحرب بشكل أضيق، بحسب وول ستريت جورنال.

وفي أعقاب انهيار وقف إطلاق النار الأخير، قالت حماس إن المقاومة ليس لديها سوى أسرى من الجنود و"المدنيين الذين يخدمون في الجيش"، وإنها لن تطلق سراح المزيد منهم حتى ينهي الإحتلال حربها. وقالت الحركة إنها مستعدة لإطلاق جميع المحتجزين في غزة مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذين يقدر عددهم بأكثر من 7 آلاف أسير. ويزعم الكيان ان حماس لا تزال تحتجز مدنيين وجنودا.

وبحسب الصحيفة الأميركية إنه عندما تم إطلاق السنوار في صفقة التبادل عام 2011، اعتقد أنه كان ينبغي لحماس أن تضغط بقوة كبرى على تل أبيب لإطلاق سراح فلسطينيين مسؤولين عن التفجيرات التي قتلت مستوطنين، والذين كانوا يقضون عدة أحكام بالسجن مدى الحياة، حسبما قال أشخاص معنيون. وبعد إطلاق سراحه، أخبر السنوار أولئك الذين لم ينفذوا الأمر بأنه سيعمل على إطلاقهم، على حد قول هؤلاء الأشخاص، بحسب ما ترويه الصحيفة.

وبحسب وول ستريت جورنال ونقلا عن كوبي، الذي كان يحقق معه أثناء وجود السنوار في السجن، "إن إطلاق سراحه كان أسوأ خطأ في تاريخ إسرائيل"!!