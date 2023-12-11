إضراب عالمي نصرة لفلسطين وتنديدا بمجازر الاحتلال في غزة

العالم _ خاص بالعالم

وشل الإضراب العام عددا من الدول بعد أن دعا إليه نشطاء اجتماعيون وحقوقيون وإعلاميون حول العالم ولاقى تفاعلا كبيرا على منصة أكس التي أعرب فيها المشاركون في تغريداتهم عن رفضهم للعدوان الاسرائيلي على أهالي غزة كما نددوا بالموقف الأميركي الأخير بشأن قرار وقف إطلاق النار.

وكانت الولايات المتحدة قد افشلت باستخدام حق النقض الفيتو تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

هذا وشهدت كل من الأردن ولبنان والضفة الغربية اغلاق المحال التجارية والشركات الخاصة والمدارس والجامعات.

وأعربت حركة حماس في بيان عن إشادتها بالحراك العالمي الداعي للإضراب الشامل داعية كل أحرار العالم إلى المشاركة الواسعة فيه رفضا لحرب الإبادة الجماعية والمجازر الصهيونية بحقّ المدنيين العزَّل من سكان غزَّة والضغط باتجاه وقف العدوان ومعاقبة الداعمين وصولاً إلى محاكمتهم كمجرمي حرب.

كما دعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية والقدس للمشاركة في الإضراب العالمي رفضا للانحياز الأمريكي للاحتلال ودعما لغزة، مشيرة إلى أن الإضراب هو رسالة من الشعوب الحية للوقوف إلى جانب شعب فلسطين وحقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني وصولا إلى دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس.

وفي لبنان أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قرارا اعلن خلاله إقفال المؤسسات الرسمية والتعليمية التزاماً بالمشاركة في الاضراب العالمي.

وبحسب النشطاء الذين دعوا للإضراب تهدف هذه الحملة إلى الضغط على الدول الداعمة لكيان الاحتلال لوقف الحرب التي خلفت ما لا يقل عن 18 ألف شهيد قتيل وأكثر من 48 ألف جريح.