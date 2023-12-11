بعدما جلدته صواريخ المقاومة اللبنانية.. الاحتلال يفكر بحلّ لا يتحقق

المقاومة اللبنانية اعلنت استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع السماقة في مزارع شبعا المحتلة وتحقيق إصابات مباشرة. كما استهدفت موقع جل العلم الاسرائيلي واصابته بشكل مباشر.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال بين موقعي زبدين والرمثا في مزارع شبعا المحتلة، وحققت اصابات مباشرة. إضافة إلى تنفيذ هجوم جوي بطائرات مسيرة على مقر قيادة جيش الاحتلال في القطاع الغربي جنوب ثكنة يارا، واعلنت المقاومة ان الطائرات المسيرة اصابت أهدافها بدقة وأوقعت عددا من الاصابات في صفوف جنود الاحتلال.

طيران الاحتلال صعد عدوانه على المناطق اللبنانية، حيث كثف غاراته على منازل المدنيين فيما حلق الطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض طوال يوم الاحد.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال حولت مستوطنات الشمال إلى منطقة خالية بعد خروج المستوطنين منها، ورفضهم العودة إليها، إضافة إلى اصدار حكومة الاحتلال تعليمات لهم بعدم التحرك باتجاه الشمال، معلنة أنها ستغلق بوابات المستوطنات وتنصب حواجز على الطرقات هناك.

جيش الاحتلال حاول امتصاص غضب المستوطنين عبر اطلاق تهديدات للمقاومة في لبنان، حيث توعد وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت بتدمير لبنان، فيما قال مستشار الامن القومي الاسرائيلي تساحي هنغبي إن الوضع في الشمال يحتاج الى التغيير، وإن جيش الاحتلال سيفعل ما بوسعه لاعادة الامن الى المناطق الشمالية، سواء بالطريقة العسكرية أو السياسية.

كلام هنغبي يرتبط بمساع أميركية فرنسية اسرائيلية لفرض واقع جديد جنوبي لبنان، يقضي بإخلاء منطقة جنوب الليطاني من المقاومة مقابل انسحاب جيش الاحتلال من مزارع شبعا، وهو ما لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الأشكال، سواء عسكريا أم سياسيا.