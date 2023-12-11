تفاصيل تحطم طائرة أمريكية من طراز "إف 16" بهذا البلد..

العالم- الامريكيتان

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إنه تم إنقاذ الطيار بآمان بعد قفزه من الطائرة اضطراريا.

وتحطمت الطائرة المقاتلة في كوريا الجنوبية عند سقوطها في المياه، بعد إقلاعها من قاعدة جوية في جونسان، على بعد 178 كيلومترا جنوب العاصمة سيئول.

في سياق آخر، نددت كوريا الشمالية بإجراء جارتها الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة، ووصفتها بالعمل الاستفزازي عديم الجدوى.

وذكرت "رودونج سينمون" الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، أن بيونغ يانغ، أشارت إلى المناورات العسكرية المشتركة التي أجرتها سيئول وواشنطن منذ أواخر أكتوبر، وقالت: إن كوريا الجنوبية تندفع بشكل متهور لتمهد لحرب في شبه الجزيرة الكورية.

وتجددت حالة سقوط الطائرات الأمريكية، إذ سقطت طائرة عسكرية، قبل شهر، بعد تعرضها لحادث خلال تدريب في شرق البحر الأبيض المتوسط مساء الجمعة، حسب بيان أصدرته القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (يوكوم).