اضراب شامل في الأردن تنديداً باستمرار العدوان علی غزة

العالم - مراسلون

لا بيع، لا شراء، الأبواب مغلقة والطرق شبه فارغة هكذا كان المشهد اليوم في العاصمة الأردنية عمان التي التزمت بالإضراب الشامل الذي دعي اليه عالمياً والهدف منه هو خلق نوع من الشلل في الحياة الاقتصادية العالمية من أجل وقف الحرب النازية التي تشنها عصابات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

وقال مواطن اردني لقناة العالم:"نحن مقصرون في حق غزة، غزة لها روحنا واولادنا ودماءنا وابناءنا".

وقال مواطن اردني أخر:"الاضراب، واجب علی کل الناس في العالم وعلی کل العالم وليس فقط الاردن، نصرة غزة وفلسطين".

الإضراب الذي شاركت فيه اغلب القطاعات التجارية والخدماتية لاقى رواجاً كبيراً وتصدر المشهد على محركات البحث وبين رواد وسائل التواصل الاجتماعي إلا انه لم يكن بمنظور الأردنيين كافياً مطالبين بضرورة ان يكون الإضراب اعم واشمل وان تشارك المؤسسات الحكومية فيه.

وقال مواطن اردني لقناة العالم:"الکل استجاب لهذا الاضراب ولکن، ليت الاضراب کان اوسع ليشمل المطارات، والقطاع الحکومي، والقطاع الخاص والشرکات، يجب ان يتوقف الجميع عن العمل، ليس فقط يوماً واحداً بل يومين أو ثلاثة أيام حتی تهتز الحرکة الاقتصادية وحرکة الطيران والحرکة التجارية في ذلک الوقت، سيصل الصوت لأصحاب القرار وسوف يوقفون الحرب علی غزة".

وتأتي دعوات الإضراب الشامل بعد الخطاب الأخير للناطق العسكري باسم كتائب القسام ابوعبيدة الذي وجه فيه جماهير الأمة العربية والإسلامية إلى الاستنفار واستخدام كل الطرق الممكنة للرد على العدو والضغط عليه من اجل إيقاف الحرب على المدنيين العزل.