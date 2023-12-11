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شاهد/مذيعة إسرائيلية تكتب تحية لأهالي غزة على قذائف ثم تقوم باطلاقها عليهم!

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

شاركت مذيعة إسرائيلية مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي عرضًا للقذائف التي يطلقونها على أهالي قطاع غزة.

العالم- فلسطين

وتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" قيام مذيعة إسرائيلية بكتابة "تحية لأهالي غزة" بخط يدها على قذائف الدبابات التي تطلقها قوات الاحتلال على القطاع سائلة الجنود "أين القذائف التي سأكتب المباركات عليها" فرد عليها أحد الجنود قائلة "هذه كلها" مشيرًا إلى العديد منها وموضحًا أسعارها.

أظهر الفيديو بعد ذلك قراءة المذيعة الإسرائيلية لبعض كتاباتها على القذائف قائلة "لغزة مع الحب من دينو دانينو، من أزلم رجال العالم،، حظًا طيبًا" وسط ضحكات الجنود.

ثم قالت لهم "قولوا لي ما هذا،، هل فتحتم مصنع؟!" وبعد ذلك طلبت من الجنود أن تقصف أهالي غزة ببعض القذائف في الحال.

واستجابة لرغبتها، ساعدها الجنود على دخول إحدى الدبابات وقامت بقصف غزة بالعديد من قذائف الدبابات.

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