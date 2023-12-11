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سلوفاكيا: أوكرانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي إلا بعد انتهاء الصراع

سلوفاكيا: أوكرانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي إلا بعد انتهاء الصراع
الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار، أن الظروف الحالية لا تسمح لأوكرانيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي، فيما يبقى "الشيء الأكثر أهمية البحث عن حل سلمي للصراع".

العالم-اوروبا

وقال وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار، للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: "لن تتمكن أوكرانيا من الاقتراب أكثر من عضوية الاتحاد الأوروبي إلا بعد حل واضح".

وأضاف: "بالنسبة لأوكرانيا، الشيء الأكثر أهمية هو حل سلمي للصراع ".

هذا وصرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن عدم صدور الضوء الأخضر من بروكسل لافتتاح مفاوضات الضم سيكون "مدمرا" لبلاده وللاتحاد الأوروبي.

كما دعا رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، الاتحاد الأوروبي إلى عدم محاولة البدء بالمفاوضات حول عضوية أوكرانيا.

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