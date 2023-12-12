بالفيديو.. المقاومة تحول مدرعات النمر 'الإسرائيلية' الى خردة متفحمة

العالم - خاص العالم

المقاومة الفلسطينية في غزة، تجابه قوات الاحتلال الاسرائيلي رغم شنها مئات الغارات وتكثيف القصف المدفعي والأحزمة النارية واقتراف مجازر وحشية بتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، في إطار جريمة الإبادة الجماعية.

مقاومو كتائب القسام وفصائل المقاومة الاخرى، واصلوا خوض ملاحم واشتباكات بطولية، وتنفيذ كمائن نوعية، والإجهاز على جنود من مسافة صفر، وتفجير عبوات ناسفة وفتحات أنفاق، خلال التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة، وكبدوها خسائر فادحة في الجنود والدبابات.

وبينما اشتبك عناصر القسام من مسافة صفر في حي الشجاعية بخانيونس، حيث دمروا آليات جيش الاحتلال المتوغلة، أعلنت سرايا القدس أنها أوقعت قوة اسرائيلية بين قتيل وجريح بعد تفجير منزل تحصنت به في محور الشجاعية شرق غزة. كما استهدفت ناقلة جند ودبابة بقذائف 'التاندوم' في محور الزيتون.

وبعد معارك طاحنة مع المقاومة، انسحب جيش الاحتلال من محور كف القرارة شمال خانيونس جنوب القطاع فيما قصفت القسام حولون وريشون لتسيون في تل أبيب برشقة صاروخية.

واستهدفت القسام دبابتي ميركفاه صهيونيتين بقذائف 'الياسين 105' في محور شمال مدينة خانيونس، ودكّت تحشدات العدو المتوغلة في منطقة المحطة بمدينة خانيونس بقذائف الهاون.

وشهد شرق مخيم البريج، اشتباكات ضارية وسط قصف مدفعي اسرائيلي وصولاً إلى جحر الديك جنوب غزة. فيما اندلعت اشتباكات عنيفة تخلّلها انفجارات في منطقة المغراقة شمالي النصيرات وسط القطاع.

ياتي هذا فيما أظهر مقطع فيديو دبابات ومدرعات النمر 'الإسرائيلية' محترقة بالكامل من الداخل بعد استهدافها من قبل المقاومة في محاور القتال في غزة وسط تعتيم الاحتلال على حجم الإصابات في صفوفه.