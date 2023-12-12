شاهد.. نيويورك تحتج على 'فيتو أمريكي' ضد وقف إطلاق النار بغزة

العالم - الأميركيتان

وتجمع محتجون بينهم ليبراليون أمريكيون ويهود أرثوذوكس،أمام مبنى بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية تنديدا على دعم أمريكا، للاحتلال الإسرائيلي واستخدامها حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات عليها شعارات مثل "فلسطين حرة"، و"أوقفوا الاحتلال بالكامل"، و"أعيدوا للفلسطينيين أرضهم"، و"نعم لليهودية، لا للصهيونية"، و"فلسطين ستتحرر".

وأدى بعض المتظاهرين الصلاة أمام مقر البعثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة.

واستمر الاحتجاج الذي جرى في ظل إجراءات أمنية مشددة، في شوارع منطقة مانهاتن.

واستخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار طالب بـالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.