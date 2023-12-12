مسؤول يمني: اليمنيون يقفون مع فلسطين حكومة وشعبا

العالم _ مراسلون

وقال العميد عبدالقادر أن موقف الشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية موقف واضح مؤكدا على انه منذ اندلاع معركة طوفان الاقصى وقف اليمنيون الى جانب المقاومة الفلسطينية شعبا وحكومة.

واضاف أن استهداف السفينة المتجهة الى الكيان الصهيوني من قبل القوات اليمنية هو ترجمة قول السيد الحوثي بانه سيتم اغلاق الملاحة أمام السفن الاسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدًا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية في حال استمر العدوان الصهيوني على غزة.

يذكر انه أعلنت القوات المسلحة اليمنية، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد سفينة تابعةٍ للنرويج كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى كيان العدو الصهيوني، وذلك بعد رفض طاقم السفينة لكافة النداءات والتحذيرات الموجهة لها.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت، السبت الفائت، منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، موضحة أن هذا القرار جاء نتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار بحق إخواننا في غزة.

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