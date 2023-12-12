حزب الله يرد على الاعتداءات الإسرائيلية جنوبي لبنان

العالم _ خاص بالعالم



حزب الله اعلن استهداف نقاط ‏انتشار جنود الاحتلال في محيط موقع جل حدب يارون‎ ومرابض ‏مدفعية الجيش الإسرائيلي في خربة ماعر‏ وموقع‎ ‎العلام وثكنة زرعيت في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة وحقق فيها اصابات مؤكدة،وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن صلية صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مستوطنات الشمال.



بالمقابل استهدف جيش الاحتلال بالمدفعية بلدة يارون في جنوب لبنان، وأطراف بلدة حولا الحدودية مع فلسطين المحتلة لجهة وادي السلوقي.

وقال نائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني علي فياض لقناة العالم أن حجم التعدي على المدنيين داخل القرى يعكس حجم الالم والهزيمة التي لحقت بالاحتلال في المواجهة مع المقاومة على المستوى العسكري والمقاومة اكدت تفوقها في الميدان وان لها اليد الطولى في المواجهة العسكرية مع الاحتلال.



في المواقف اكد رئيس المجلسِ التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن الأميركي والصهيوني هما المسؤولان عن توسيع الحرب في المنطقة. و استغرب السيد صفي الدين اتهامَ بعضِ اللبنانيين للمقاومة بتوسعة الحرب، وشدد على أن التهديدات الأميركيةَ والصهيونيةَ لا تخيفُ المقاومةَ بل تزيدُها إصرارًا على المواجهة.



وبعد شهرين من تصدي حزب الله لاعتداءات جيش الاحتلال على الحدود مع فلسطين المحتلة، تدخل المعركة منعطفا جديداً أكثر خطورة ، مع تعمّد الجيش الاسرائيلي تكثيف ضرباته على بيوت المدنيين في القرى الحدودية. في وقت حمل فيه موفدون غربيون الى بيروت، ما قيل انها رسائل تهديد للبنان باتجاه الضغط من قبل "اسرائيل" واميركا لتطبيق القرار 1701 ،وانسحاب المقاومة من منطقة جنوب نهر الليطاني،بينما تتمسّك المقاومة بموقفها من أن وقف العدوان على غزّة هو المقدّمة لأي تهدئة محتملة ورفض تقديم أي ضمانة أمنية للعدوّ الاسرائيلي.