شاهد.. جبهة البحر الاحمر وباب المندب تتصاعد ضد الكيان

العالم _ خاص بالعالم

فقصفت القوات المسلحة اليمنية سفينة نرويجية محملة بالنفط كانت متجهة الى الموانيء الاسرائيلية وقال المتحدث باسم القوات اليمنية ان العملية جاءت انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للابادة الجماعية.

وقال العميد يحيى سريع: نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ضد سفينة استريندا التابعة للنرويج كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى كيان الاسرائيلي.

صنعاء اكدت ان قواتها نجحت خلال اليومين الماضيين في منع مرور عدة سفن كانت متجهة الى الكيان الاسرائيلي وقالت ان السفن استجابت لتحذيرات القوات البحرية اليمنية وبالتالي فانها لم تلجأ لاستهداف هذه السفن ،بل استهدفت السفينة النرويجية بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية.

وفي السياق نفسه جدد وزير الاعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي، تعهد بلاده بمواصلة منع كافة السفن من كل الجنسيات من التوجه للموانئ الإسرائيلية، وان صنعاء تفرض حظرا على جميع الاهداف المرتبطة بكيان الاحتلال حتى إدخال ما يحتاجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من غذاء ودواء.

الى ذلك انتقدت الولايات المتحدة الامريكية استهداف السفن الصهيونية وقالت ان قواتها تعمل على منع هذه الهجمات كما تحدثت وسائل اعلام غربية عن سعي واشنطن الى تشكيل قوة بحرية من عدد من الدول لمواجهة القوات اليمنية.

بدورها اعلنت الحكومة التابعة للتحالف السعودي في اليمن انها ستشارك في الائتلاف الذي دعت الى تشكيله الولايات المتحدة الامريكية، بعد ان تلقت دعوة بذلك دون ان تعلن اسباب قبولها الدفاع عن المصالح الاسرائيلية.



ومع استمرار التصعيد في البحر الاحمر تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن الخطر الذي تشكّله التهديدات اليمنية على السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى الكيان وقالت ان تل ابيب تكبدت خسائر فادحة حيث توقف ميناء ايلات عن العمل كما اضطرت السفن الى اتخاذ طريق طويل عبر الرجاء الصالح ما ادى الى زيادة في الاسعار وارتفاع مبالغ التامين البحري اضافة الى تاخير كبير في وصول البضائع والسلع.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب في وقت سابق واشنطن بالتحرك الفوري لحل ما اسماها الاعتداءات في باب المندب.