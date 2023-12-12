'حرب غزة' تتصدر قوائم 'بحث غوغل' عام 2023

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وتضمت البيانات التي شهدتها غوغل في عمليات البحث على مدار عام 2023، هي أحداث بارزة من أخبار مأساوية تحمل تداعيات على مستوى العالم إلى فقدان شخصيات محبوبة، وأحداث أخرى شغلت العالم بوقوعها.

والملفت هنا،هو أنه سيطرت الأحداث في غزة على تفكير العالم، حيث كانت"الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة"هو الموضوع الأكثر بحثا فيما يتعلق بالأخبار والسياسة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الحرب على غزة تصدرت اتجاهات الأخبار لعام 2023، وفقا لبيانات "غوغل" العالمية، وتبعتها عمليات البحث المرتبطة بحادث انفجار الغواصة تيتان التي خرجت في رحلة استكشافية لمشاهدة حطام سفينة تيتانيك في يونيو الماضي، وكذلك الزلازل المدمرة التي شهدتها تركيا وسوريا في فبراير.

وفي المركز التالي، كان لاعب كرة القدم الأمريكية "دامار هاملين" الشخصية الأكثر بحثا على غوغل هذا العام، حيث تعرض لسكتة قلبية جعلته قريبا من الموت في الملعب خلال مباراة في يناير ، وبعده الممثل الأمريكي جيريمي رينر، الذي نجا من حادث كاسحة ثلج خطير مطلع العام .

كما تصدر عمليات البحث أبرز الأشخاص الذين رحلوا عن العالم.

وليست غوغل وحدها التي تنشر بيانات سنوية مع الاقتراب من نهاية عام 2023، حيث أصدرت "ويكيبديا"، على سبيل المثال، قائمة بالمدخلات الأكثر مشاهدة خلال العام والتي تصدرها "شات جي بي تي".