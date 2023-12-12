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البيت الأبيض: سنبحث مع 'المسؤولين الإسرائيليين' جدولا زمنيا للحرب في غزة

البيت الأبيض: سنبحث مع 'المسؤولين الإسرائيليين' جدولا زمنيا للحرب في غزة
الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، يوم الثلاثاء، أنه سيبحث في محادثاته المقبلة مع المسؤولين الإسرائيليين جدولا زمنيا للحرب في غزة.

العالم - الأميرکيتان

وقال ساليفان إنه سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين جدولهم الزمني للحرب في غزة في المحادثات المقبلة، وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل للحد من وفيات المدنيين الفلسطينيين في غزة، بحسب ما نقلت "وول ستريت جورنال".

وكان مدير مشفى كمال عدوان قد أعلن مساء أمس الاثنين، أن القوات الإسرائيلية قصفت قسم الولادة بشكل مباشر وقتلت سيدتين وطفليهما وبترت قدمي سيدة ثالثة.

وقال مدير المشفى "لدينا 65 إصابة و12 طفلا في العناية المركزة و6 أطفال خدج و3 آلاف نازح و100 من الكوادر الطبية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 18000 قتيل وأكثر من و49600 جريح منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ67 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

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