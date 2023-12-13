ابو حمزة: لو اجتمعت قوى الأرض جميعا فلن تحرر أسيرا واحدا إلا بشروط المقاومة

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خسائر جيش الاحتلال في الاورح والعتاد تاخذ منحا تصاعديا بالتزامن مع فتح الجبهة الجنوبية قبل انجاز اي انتصار في الجبهة الشمالية في القضاء على المقاومة سوى الدمار الهائل وإبادة جماعية للمدنيين وسط تحذيرات مسؤولين اميركيين من ازدياد منسوب الكراهية تجاه "اسرائيل" على خلفية المجازر التي ترتكبها في قطاع غزة امام مرأى العالم.

10 عسكريين اسرائيليين لقوا مصرعم فيما اصيب سبعة اخرون بجروح الليلة الماضية في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة،معظمهم ضباط وبينهم قائد كتيبتي في لواء جولاني ويفتح.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن العسكريين الـثمانية قتلوا بكمين نصبته كتائب القسام في حي الشجاعية شمال القطاع، واوضح ان قوة من الجيش وقعت في كمين بحي الشجاعية جرى خلاله تفجير عدة ألغام، وعند وصول قوات الإنقاذ لإخلاء القتلى والجرحى وقعت القوة الثانية أيضا في الكمين وسقط افرادها بين قتيل وجريح.

من جانبها اعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في منطقة معن بمدينة خانيونس بقذيفة الياسين مائة وخمسة.كما اكدت ان مقاوميها تمكنوا من قتل اكثر من 15 جنديا اسرائيليا واستهدفوا قوى راجلة مكونة من 20 جنديا تحصنت داخل مبنى بقذائف مضادة للتحصينات واوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.كما اعلنت كتائب القسام استهداف مقرات القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 مليمترا.

هذا واكد أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس ثبات المقاومة الفلسطينية في كافة محاور القتال معلنا مسؤولية السرايا في تدمير عشرات الآليات مضيفا أنه لو اجتمعت قوى الأرض جميعا فلن تحرر أسيرا واحدا إلا بشروط المقاومة.

من ناحيته قال القيادي في حركة حماس اسامة حمدان ان العدو الاسرائيلي فشل في تحقيق اي انجاز عسكري أو سياسي من خلال عدوانه المستمر على غزة. وفي مؤتمر صحافي من بيروت جدد حمدان التأكيد على أنه لا تفاوض بخصوص تبادل الاسرى إلا بعد وقف العدوان الصهيوني على غزة.