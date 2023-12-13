استمرار حملات الدهم والاعتقال الاسرائيلية في جنين

العالم - فلسطين

مدينة جنين ومخيمها وعدد من البلدات القريبة منها، تتعرض لاقتحامات ومداهمات اسرائيلية، فيما توزعت الاعتقالات الأخرى على غالبية المحافظات. شهداء وجرحى خلفتها اقتحامات الاحتلال وعدوانه على جنين.

وقصفت قوات الکيان بصاروخ 'انيرجا' منزلاً في الحي الشرقي ما أحدث دمارًا كبيرًا فيه، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة، برفقة عدة جرافات تقوم بتدمير البنية التحتية.

وشهد الحي الشرقي من جنين مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال الذي حول عدداً من المنازل إلى نقاط عسكرية، كما قصف منزلين في مخيم جنين، ومنع الدفاع المدني من الوصول للمكان للسيطرة على الحريق.

وفي الدوار الرئيسي وسط جنين قامت قوات الاحتلال بتخريب ممتلكات المواطنين.

بالمقابل استهدف مقاومون تعزيزات الاحتلال بالعبوات الناسفة، ودارت اشتباكات عنيفة وانفجارات مستمرة خلال العملية العسكرية الواسعة. وادت المواجهات لاصابة جندي من جيش الاحتلال.

وفي محيط مستشفى الشفاء بجنين أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة، وأغلقت الطرق بمحيطه ما أدى لمحاصرة الطواقم الصحفية فيه.

وشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة ضد المواطنين، طالت عدداً من الاطفال والنساء بالمخيم، ليصل عددهم نحو مئة مواطن، أفرج عن العشرات منهم بعد إجراء تحقيق ميداني معهم.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم، وصادرت عددًا من مركبات المواطنين خلال اقتحامها المستمر لمنطقة شمال رام الله. واقتحمت قوة خاصة صهيونية قرية بيت ريما شمال غرب رام الله ايضا. وفي مدينة البيرة اقتحمت قوات خاصة مخيم الأمعري، واعتقلت أحد الشبان، کما داهمت البلدة القديمة ومنزلاً في بلدة بيت إيبا شمال غرب نابلس. هذا وأطلق رجال المقاومة النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام محيط مخيم بلاطة شرق نابلس. ما أسفر عن أصابة جندي اسرائيلي بالرصاص في البلدة القديمة.

الی ذلک اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وشنت حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين في هذه البلدة.

وتشهد محافظة جنين منذ بداية العام الماضي، تصاعد عمليات الاعتقال بما يرافقها من جرائم مروعة، وإعدامات ميدانية، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة التي طالت المنازل، والبنى التحتية.