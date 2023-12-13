صور..ماذا جرى في لقاء أمير عبداللهيان ونظيره الاردني بجنيف؟

العالم- ايران

ناقش أمير عبد اللهيان والصفدي في اللقاء العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وتبادل الاراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما الوضع في غزة.

ووصل أمير عبد اللهيان امس الثلاثاء إلى جنيف على راس وفد للمشاركة في اجتماع المنتدى العالمي للاجئين .

واعرب أمير عبداللهيان خلال لقائه نظيره الأردني عن ارتياحه لهذا اللقاء، وشكر الأردن على جهوده في دعم فلسطين ووقف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وضمن استعراضه جهود الجمهورية الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني ووقف الهجمات وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة اكد وزير الخارجية على ضرورة بذل جهود مشتركة ثنائية ومتعددة الأطراف من أجل الوقف الفوري لهجمات الكيان الصهيوني.

وأشار أمير عبد اللهيان إلى المخططات الشريرة للكيان الصهيوني لدفع مخططاته التوسعية وتهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية وقال: من الضروري زيادة الجهود الواسعة لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وإرسال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن ارتياحه لهذا اللقاء، لافتا إلى التطورات في فلسطين وغزة.

وقال إن الشعب الفلسطيني لا يقتل بالقصف فحسب، بل يقتل أيضا بنقص الغذاء والدواء وتدمير المناطق والمستشفيات.

وأضاف: "السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وحصول الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة"، معتبرا ان ما يجري في غزة مأساة، فبالإضافة إلى آلاف الشهداء، لا يزال الآلاف من الأشخاص تحت الأنقاض، وهذه مأساة.

واعتبر وزير الخارجية الأردني ان الأولوية الأولى لجهود بلاده الدبلوماسية هي وقف هجمات الكيان الإسرائيلي والهدف الثاني إرسال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وقال: الأردن بذل جهودا كبيرة في هذا المجال وسيواصل جهوده.

وقال: الأردن لن يقبل المخططات التوسعية للكيان الإسرائيلي ولن يسمح بتحقيقها على حساب الشعب الفلسطيني ودول المنطقة.