صنعاء تتحين الفرصة لمواجهة الاحتلال مباشرة اذا وصلت هذه السفينة

كما قالت القوات الامريكية انها اسقطت مسيرة يمنية اطلقت باتجاه احدى سفنها العسكرية هناك.

وسائل اعلام ومصادر مطلعة اشارت ان الولايات المتحدة الامريكية ارسلت رسائل عدة لحركة انصارالله طالبت خلالها بعدم التصعيد في البحر، مهددة بعرقلة عملية السلام في اليمن، وكذلك تشكيل قوة عسكرية في البحر الاحمر لمواجهة القوات اليمنية، وكذلك فرض حظر اقتصادي على حكومة صنعاء.



تهديدات ردت عليها صنعاء بان اليمن ماض في عملياته العسكرية ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي مهما كانت التحديات. واكد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الاعلى الحاكم في اليمن ان بلاده مستمرة في فرض حصار بحري على كيان الاحتلال الاسرائيلي حتى يتوقف العدوان وتدخل المواد الغذائية والدوائية الى القطاع.

وقال في تغريدات على موقع اكس: ان على السفن العابرة من البحر الاحمر ان تلتزم بعدم إغلاق أجهزة المنادة وعدم الذهاب إلى الموانئ المحتلة في فلسطين، وكذلك عدم تزوير الهوية ورفع أعلام غير أعلام الدول المالكة لكي تتجنب المخاطر.



بدورها، رفضت حركة انصارالله الانصياع لجميع التحذيرات الامريكية وابلغت الوسطاء عدم الكف عن استهداف السفن الا بايقاف الدعم الامريكي لكيان الاحتلال وادخال الغذاء والدواء الى قطاع غزة.



وفي ظل تصاعد العمليات العسكرية، اعلنت تل ابيب انها ارسلت سفينة حربية من طراز ساعر 6 الى باب المندب، مضيفة انها ستعمل على تأمين السفن المتجهة الى المؤانى الاسرائيلية، الامر الذي رأت فيه صنعاء فرصة كبيرة للالتحام عسكريا مع كيان العدو الاسرائيلي وجهة لوجه في البحر الاحمر.

ويشكك العديد من المتابعين في قدرة تل ابيب او واشنطن على ايقاف الهجمات على السفن في باب المندب باعتبار ان يتطور عسكري، سيجر المنطقة الى حرب مفتوحة تؤدي الى تأزيم الوضع واغلاق المضيق الذي يمثل شريان حياة للعالم باسره.

كما ان تصعيد واشنطن عسكريا سوف يعرض ايضا قواتها العسكرية التي لا تبعد الا بضع كيلومترات عن اليمن، الى مخاطر لا تحمد عقباها.