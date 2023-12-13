بالصور/الدفاع الايرانية تستبدل أسلحة جي-3 بسلاح متطور جديد

العالم- ايران

واضاف وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء الیوم الإربعاء: وزارة الدفاع تقوم بتحديث الأنظمة فهي تحدد وتنتج أنظمة جديدة، لافتا : نقوم الآن ببناء مروحيات محلية.

وأشار العميد أشتياني إلى استبدال أسلحة جي- 3 بسلاح"مصاف"، وقال: مصاف سلاح متطور من صنع وزارة الدفاع ويتم تزويد القوات المسلحة به تدريجياً.

وحول طائرة ياسين المحلية قال العميد اشتياني: ياسين من أكثر الطائرات التدريبية تقدماً حيث تملأ الفراغ في العملية التدريبية.

واعتبر مسيرات "كرار" المزودة بصواريخ مجيد من انجازات هذه الوزارة.