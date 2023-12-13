معارك الشجاعية تفتك باعتى قوة اسرائيلية قتلاً وتأسر جنودها

اذاعة جيش الاحتلال اكدت ان معركة الشجاعية الاخيرة استمرت نحو ثلاث ساعات، وذلك عندما دخلت قوة من الكتيبة ثلاثة وخمسين التابعة للواء غولاني إلى مجمع أبنية في الحي، حيث وقعت في كمين جراء تفجير عبوة ناسفة عند أحد الأبواب، ما أدى الى إصابة عدد من الجنود وفُقد الإتصال معهم ما أعطى انطباعا، بأن القوة قد تم أسرها، وعندما تقدمت قوة أخرى من وحدة الإنقاذ تم فتح النيران تجاهها من مقاتلي القسام ما ادى إلى سقوط قتلى وجرحى منها.

واعترف الاحتلال بمقتل العقيد في لواء غولاني إسحاق بن بشاط، وهو قائد لواء يفتاح، هو ضابط آخر رفيع المستوى سقط في معركة الشجاعية حيث كان يعمل كقائد مركز قيادة في لواء غولاني، وهو العقيد الرابع الذي يسقط في المعارك في غزة.

كتائب القسام اعلنت ان قواتها استهدفت سبع دبابات لجيش الاحتلال وناقلتي جند شرق وشمال مدينة خانيونس. واكدت القسام انها بالمشاركة مع سرايا القدس اوقعت قوة صهيونية قوامها خمسة عشر جندياً في كمين محكم، وتم الاشتباك معها من نقطة صفر، وإيقاع افرادها بين قتيل وجريح.

سرايا القدس اكدت بدورها ان مقاوميها اشتبكوا مع قوة لجيش الاحتلال راجلة من مسافة صفر وأوقعتها بين قتيل وجريح في محاور التقدم بحي الشجاعية. بالاضافة الى استهدافها لثلاث آليات عسكرية للاحتلال وناقلة جند بقذائف في مخيم جباليا ومنطقة التوام في شمال غزة، واكدت ان مقاوميها خاضوا معارك عنيفة مع جنود الاحتلال في حي الزيتون شرق غزة.