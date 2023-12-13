أهداف الاحتلال من التصعيد بالضفة بالتزامن مع غزة..؟

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وبالتوازي اقتحم الاحتلال عدة مناطق بالضفة منها مدينتي بيت لحم وقلقيلية والبلدة القديمة في نابلس ومخيم الأمعري في رام الله. واللافت ان العدو يصعد عسكريا في الضفة مستغلا عدوان العسكري على قطاع غزة. ولم يستبعد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المواجهة مع قوى السلطة الفلسطينية في رام الله.

إلى أكثر من 283 شهيدا وأربعة آلاف معتقل ارتفع عدد الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.. فبالتزامن مع العدوان الهمجي والمدمر الذي يشنه كيان الاحتلال على قطاع غزة، كثف جيشه عمليات الاقتحام والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية مفجرا عددا من المنازل ومدمرا بنى تحتية وموقعا أعدادا من الشهداء والجرحى ومحاصرا مستشفيات.



الجيش الإسرائيلي اعترف بإصابة عدد من جنوده خلال عملية عسكرية مشتركة بين جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة حرس الحدود، في مخيم جنين شمال الضفة، معلنا تفتيش أكثر من أربعمئة مبنى واعتقال مئات الفلسطينيين.



المقاومة في جنين من جانبها أعلنت عن استهداف فصائل المقاومة آليات الاحتلال المتوغلة في المخيم بعبوات محلية الصنع، مما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة، وشددت على أن المخيم سيبقى شوكة في حلق الاحتلال ولن يكسره عنفه وجرائمه، وأنها شتثأر للشهداء في جنين وغزة في معركتها المستمرة حتى دحر الاحتلال عن أرضها.



هذه التطورات سبقها تصريح لرئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو قال فيها إن قواته تستعد لاحتمال المواجهة مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، واضاف، أن "إسرائيل" جاهزة لسيناريو تقلب فيه فوهات البنادق وتوجهها نحو قوات السلطة.

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