'أنصار الله' تفاجئ الجميع وتكشف عن اتصالات مُبشِّرة للفلسطينيين

العالم- اليمن

وقال عبد السلام على خلفية عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، ان صنعاء تلقت اتصالات ورسائل عدة من دول فاعلة تؤكد دعمها لوقف إطلاق النار في غزة والتزامها بالعمل على إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

واضاف: أن تلك الدول ضد توسع الصراع.

وأكد عبدالسلام وجوب تطبيق تلك الوعود بالقول: "مع تشجيعنا لكل المواقف المطالبة بوقف إطلاق النار وإدخَال المساعدات فإننا نؤكد على أهمية ترجمة هذه المواقف على أرض الواقع".

واضاف أن "موقف اليمن سيبقى ثابتا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

تجدر الإشارة إلى أن القوات البحرية اليمنية لحكومة صنعاء فرضت حصاراً خانقاً على مرور السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي منذ العاشر من اكتوبر الماضي.

تمكنت صنعاء من فرض معادلة جديدة في سياق الصراع العربي ـ الصهيوني، عملت خلالها اليمن على لفت أنظار العالم إلى أن زمن انفراد أمريكا والغرب بالتحكم بالبحار والممرات ولى إلى غير رجعة.