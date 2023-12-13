الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

'أنصار الله' تفاجئ الجميع وتكشف عن اتصالات مُبشِّرة للفلسطينيين

'أنصار الله' تفاجئ الجميع وتكشف عن اتصالات مُبشِّرة للفلسطينيين
الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

كشف الناطق الرسمي لأنصار الله ورئيس وفد صنعاء المفاوض "محمد عبدالسلام"، عن تلقي اتصالاتٍ ورسائل بشأن أمرٍ يسعد الفلسطينين في غزة.

العالم- اليمن

وقال عبد السلام على خلفية عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، ان صنعاء تلقت اتصالات ورسائل عدة من دول فاعلة تؤكد دعمها لوقف إطلاق النار في غزة والتزامها بالعمل على إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

واضاف: أن تلك الدول ضد توسع الصراع.

وأكد عبدالسلام وجوب تطبيق تلك الوعود بالقول: "مع تشجيعنا لكل المواقف المطالبة بوقف إطلاق النار وإدخَال المساعدات فإننا نؤكد على أهمية ترجمة هذه المواقف على أرض الواقع".

واضاف أن "موقف اليمن سيبقى ثابتا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

تجدر الإشارة إلى أن القوات البحرية اليمنية لحكومة صنعاء فرضت حصاراً خانقاً على مرور السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي منذ العاشر من اكتوبر الماضي.

تمكنت صنعاء من فرض معادلة جديدة في سياق الصراع العربي ـ الصهيوني، عملت خلالها اليمن على لفت أنظار العالم إلى أن زمن انفراد أمريكا والغرب بالتحكم بالبحار والممرات ولى إلى غير رجعة.

روابط ذات صلة

ماذا فعلت قوات يمنية مع سفينة جديدة لم تستجب للتحذير بالبحر الأحمر؟

رويترز: طائرات مسيرة تستهدف سفينتين في البحر الأحمر

تلغراف: سفينة بريطانية تتعرض لصاروخ بالبحر الأحمر

هذا ما ستتحمله السفن المتوجهة لكيان الإحتلال بسبب منع صنعاء مرورها!

صحيفة عبرية تتحدث عن خطورة قرار صنعاء منع سفن اسرائيلية من المرور

الاحتلال يكشف عن حليف جديد لخوض معركته ضد صنعاء وهذا هو الثمن!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف