أي رهان على ترتيبات لغزة دون حماس أو فصائل المقاومة وهم وسراب

العالم - فلسطين

واضاف هنية في تصريح له مساء اليوم ان معركة "طوفان الأقصى" وجّهت ضربةً مُدوّية للاحتلال هزّت كيانه وقيادته العسكرية والسياسية مضيفا ان

هنية: الصمود الأسطوري والمقاومة الباسلة أنشآ تفاعلات لها ما بعدها وباتت تحالفات العدو على المحك.

وتابع ان العدو سيدفع ثمن جرائمه وبطولات كتائب القسام والمقاومة تتجلى وتوقع في العدو خسائر فادحة وآخرها كان في الشجاعية وجباليا.

وصرح ان الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده كان ولا يزال هدفاً للاحتلال، وندعو شعوب أمتنا العربية والإسلامية لتوسيع مساحة عملها.

وقال هنية: نتوقف بكل احترام وتقدير أمام الحراك الشعبي الدولي الداعم وبكل المساندين للمعركة من خارج فلسطين كما نثمن مواقف السعودية ونقدر مواقف الأمين العام للأمم المتحدة، ونثمن رسالته لمجلس الأمن.

وصرح ان حركة حماس منفتحة على نقاش أي أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي لوقف العدوان وعلى ترتيب البيت في الضفة والقطاع.

واكد هنية: نحن صامدون ومقاومتنا مقتدرة وشعبنا ثابت ومجاهد والاحتلال إلى زوال.

وقال ان هذه المعركة تقترب من نهايتها المشرفة بفعل صمود أهلنا الأسطوري في غزة ومقاومتنا الباسلة.