طوفان الأقصى - حصاد اليوم الثامن والستين من الحرب على غزة 

العالم - فلسطین

فيما يلي حصاد اليوم الثامن والستين من الحرب :

جرائم ومجازر متواصة :

???? ارتكبت قوات الاحتلال 16 مجزرة وجرائم ابادة جماعية ممنهجة في كافة مناطق قطاع غزة خلال ال 24 ساعة الأخيرة

????وصل لمستشفيات قطاع غزة 196 شهيد و 499 إصابة خلال الساعات الماضية و لازال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات لم تتمكن فرق الدفاع المدني والإسعاف من الوصول لهم

????ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 18.608 شهيد و 50.594 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

حصار المستشفيات :

???? قوات الاحتلال تشدد حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان واطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات وتمنع عن الماء والطعام والكهرباء وهناك خشية من وفاة 12 طفل في عناية الاطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون اجهزة دعم الحياة

???? قوات الاحتلال تحتجز عدد من الكوادر الطبية على رأسهم مدير،مستشفى كمال عدوان د.احمد الكحلوت للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب وقد أخلت سبيل عدد منهم ثم أطلقت عليهم النار مما ادى الى اصابة 5 من الطواقم والجرحى والنازحين

???? يواصل الاحتلال تشديد حصار واستهداف مستشفى العودة شمال غزة و يمنع عنها الماء والطعام والكهرباء ويمنع وصول الجرحى والمرضى اليها وتحذيرات من إقدام الاحتلال على اقتحامها وتكرار سيناريو مستشفى كمال عدوان

????الناطق باسم وزارة الصحة د أشرف القدرة : الوضع الصحي في مستشفيات جنوب غزة لا يطاق وفقدنا القدرة الاستيعابية والعلاجية و نفاضل بين الحالات لإنقاذ حياة ما يمكن انقاذه من بين الأعداد الكبيرة التي تصل الى مستشفيات الجنوب ونناشد المؤسسات الدولية بدعمها بالادوية والمستهلكات الطبية والوقود والفرق الطبية المتخصصة

???? اعتقل الاحتلال الاسرائيلي منذ بدء العدوان 38 كادرا صحيا على رأسهم د.محمد ابو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي في ظروف غير انسانية من الاستجواب تحت التعذيب والتجويع

????العدوان الاسرائيلي ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 300 كادرا صحيا وتدمير 102 سيارة اسعاف

???? غادر قطاع غزة من بدء العدوان491 جريح، 214 مريض فقط وهذا العدد يشكل اقل من 1% من اجمالي الجرحى وهذا يعني أن الالية المتبعة قاتلة للجرحى حيث أن عدد كبير ممن تصل الموافقة على اسمائهم بعد فترة طويلة يكونوا قد فارقوا الحياة، لذا نطالب كافة الجهات ذات العلاقة بايجاد الية فاعلة للعلاج بالخارج لانقاذ حياة الجرحى

تحذيرات من آثار كارثية بسبب استمرار الحرب

????أعلنت وزارة الصحة نفاد تطعيمات الاطفال بالكامل مما سيتسبب بانعكاسات صحية كارثية على صحة الأطفال وانتشار الأمراض وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة ونطالب المؤسسات الاممية بسرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة وضمان وصولها لكافة مناطق قطاع غزة لمنع الكارثة

???? الوضع الصحي والإنساني في مراكز وأماكن الإيواء قاتل نتيجة انتشار الاوبئة والأمراض المعدية وسوء التغذية وقلة مياه الشرب والنظافة الشخصية

???? الطواقم الصحية رصدت 327 ألف حالة مصابة بالامراض المعدية وصلت للمراكز الصحية من مراكز الإيواء وهذا العدد هو الذي استطاع الوصول للمراكز الصحية ونرجح أن يكون العدد أكثر بكثير

حصاد المقاومة وخسائر العدو :

????جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد كتيبة 13 من لواء جولاني و 7 ضباط اضافة الى اصابة 7 بجراح خطيرة خلال معارك الشجاعية

????قناة كان تعلق على كمين الشجاعية : حدث صعب جرى في الشجاعية أمس حيث وقعت قوة في كمين لحماس وتم تفجير عدة ألغام بها وعند وصول قوة لإخلاء القتلى والمصابين فتح عناصر حماس النار نحو قوة الإخلاء فوقعوا بين قتيل وجريح

???? المقاومة تتمكن من دك كيسوفيم بغلاف غزة بصواريخها

????القتيل قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني المقدم تومر غرين بيرغ في تصريح قبل أيام "تعالوا لنرى من استعد أفضل لهذه المعركة نحن لدينا رغبة جامحة في الهجوم وقتل أكبر عدد من غزة"

????كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافاة صهيونية في منطقة معاً في مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105 واشتعال النيران فيها

????سرايا القدس تقصف التحشدات العسكرية وجنود الاحتلال بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خانيونس

????كتائب المجاهدين لواء غزة تعلن استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركافاة في محور تقدم الشجاعية بقاذف تاندوم واصابتها اصابة مباشرة أدت لتدميرها

????المتحدث باسم جيش الاحتلال : اصابة 19 جندياً خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع عدد الإصابات منذ بدء المعركة البرية في غزة الى 619 اصابة.

????كتائب القسام وسرايا القدس تعلنان مسؤوليتهما المشتركة عن ايقاع قوة صهيونية قوامها 15 جنديا في كمين محكم وسط قطاع غزة

????ألوية الناصر صلاح الدين : خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية في جميع محاور تقدم العدو في حي الزيتون والشجاعية وتمكنوا من تفجير عبوة جانبية في ناقلة جند موقعين إصابات مؤكدة في جنود العدو شرق الزيتون.

????كتائب القسام : تمكن مجاهدونا من تدمير ناقلة جند صهيونية بشكل كامل شرق مدينة خانيونس بقذيفة P29

????كتائب القسام : تمكن مجاهدونا من دك حشود قوات العدو المتوغلة في محيط شارع 5 في خانيونس بقذائف هاون.

???? كتائب القسام تستهدف غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدة من عيار 114 ملم

????سرايا القدس قصفنا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك ومحور التقدم نتساريم بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل

????كتائب القسام : استهدفنا 3 دبابات ميركافاة شرق مدينة خانيونس بقذائف الياسين 105 و عبوات شواظ

????كتائب المقاومة الوطنية : خاض مقاتلونا عدة اشتباكات من نقطة صفر مع قوات الاحتلال الصهيوني المتوغلة في شرق خانيونس وغرب الشيخ رضوان مما أدى العديد من الإصابات المؤكدة

????كتائب القسام تعلن قصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين

????كتائب القسام تستهدف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند بقذائف الياسين 105 و عبوات شواظ والعمل الفدائي في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس

????كتائب القسام تنشر مشاهد مصورة للمعارك مع جيش الاحتلال الاسرائيلي واستهداف لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

????سرايا القدس : قصف مجاهدونا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون

????كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة ياسين 105 في تل الزعتر شمال قطاع غزة

????كتائب القسام تقصف قاعدة ريعيم العسكرية برشقة صاروخية

حصاد الجبهة اللبنانية :

????حزب الله : استهدف مجاهدونا الموقع البحري في رأس الناقورة بالأسلحة المناسبة وحققنا اصابات مباشرة

????حزب الله : استهدف مجاهدونا تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في موقع المنارة وموقع الظهيرة وحققنا إصابات مباشرة

????حزب الله : استهدف مجاهدونا موقع "‎راميا" وثكنة ‏"شوميرا" (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة)‌‎ الصهيونيين بالأسلحة المناسبة وإصابات مباشرة

????حزب الله : استهدف مجاهدونا موقع المالكية بصاروخ بركان وتم اصابته اصابة مباشرة

????مدفعيات الاحتلال تستهدف سهل مرجعيون ومركبا وسقوط قذيفة على تلة حمامص في سردا.

????الطيران الحربي الصهيوني نفذ غارة جوية استهدفت أطراف بلدة رامية وغارة أخرى استهدفت أطراف عيتا الشعب في الجنوب اللبناني.