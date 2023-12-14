لم تعد المقاومة تستهدف الجنود وحسب بل الضباط أيضا + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل أحمد سهمود أن الجديد هو الإعلان الإسرائيلي عن مقتل ضابط من الضباط الصهاينة خلال المعارك في جنوب قطاع غزة وتحديدا في محافظة خان يونس، والتي تشهد معارك ضارية وعنيفة جدا.

وأشار إلى أن هذا بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من الجنود الصهاينة، ليضافوا إلى مجموعة كبيرة من الضباط الذين قتلوا في المعارك المستمرة والتي كان آخرها صباح أمس، حينما أعلنت المنظومة الأمنية الإسرائيلية عن مقتل قائد كتيبة في لواء جولاني، وعن مقتل سبعة ضباط صهاينة في حي الشجاعية، حينما نصبت المقاومة الفلسطينية كمينا للجنود الصهاينة، وتم الإجهاز على قوة أتت لإسنادهم، حيث اعترف الكيان الإسرائيلي بمقتل قائد كتيبة وسبعة من الضباط.. يعني أن المقاومة الفلسطينية لم تعد تستهدف الجنود وحسب بل أيضا تستهدف الضباط الصهاينة.

وقال إن ذلك يأتي رغم أكثر من شهرين على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ورغم القصف والتدمير والدعم الأميركي اللامحدود عسكريا للجيش الإسرائيلي إلا أن المقاومة الفلسطينية لا زالت تخوض معارك واشتباكات ضارية في حي الشجاعية وفي حي الشيخ رضوان وفي منطقة غرب مدينة غزة وأيضا في حي الزيتون وفي منطقة شمال قطاع غزة، تلك المنطقة التي تدمرت بشكل شبه كامل، رغم كل ذلك لا زالت المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة جداً من تلك المنطقة وتوقع القتلى والمصابين في صفوف الجيش الصهيوني بمعنى أن العزيمة الفلسطينية لا زالت موجودة ولا زالت قائمة رغم القصف والتدمير والانتهاكات والمجازر التي تحصل بحق المدنيين.

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