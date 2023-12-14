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الحظر البريطاني الامريكي على إيرانيين من بينهم قائد "فيلق القدس"

الحظر البريطاني الامريكي على إيرانيين من بينهم قائد
الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، أن أمريكا وبريطانيا فرضتا الحظر على 8 جهات فاعلة مرتبطة بداعي دعم طهران لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين.

العالم-إيران

وقالت الخزانة الأميركية في بيان لها: "اليوم، يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية والمملكة المتحدة إجراءات مشتركة ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني – فيلق القدس، وحماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني".

وأضاف البيان أن "المملكة المتحدة تتخذ أول إجراء لها ضمن الإجراءات الجديدة المرتبطة بإيران، حيث تستهدف ثمانية جهات فاعلة، بما في ذلك رئيس الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس، والأفراد المرتبطين بدعم إيران لحماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية".

وذكر البيان أن 7 من الذين اشتملهم الحظر "تم استهدافهم مسبقًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني والمسؤول الكبير في الحرس الثوري الإيراني محمد سعيد إزادي".

والشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا حزمة عقوبات، تشمل أفرادًا وكيانات على صلة بحركة حماس الفلسطينية. حسبما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية.

ويرى الخبراء أن هذا الحظر القاسي تفرضه الولايات المتحدة وبريطانيا ياتي من أجل دعم جرائم كيان الاحتلال في غزة والتغطية على الهزيمة التي مني بها الصهاينة في حرب غزة وأمام المقاومة الفلسطينية.

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