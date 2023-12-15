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مقتل عدد من الارهابيين واعتقال آخر في الهجوم على مقر شرطة راسك

مقتل عدد من الارهابيين واعتقال آخر في الهجوم على مقر شرطة راسك
الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد وزير الداخلية الايراني للشؤون الامنية والشرطية مجيد مير احمدي ان هجوم الارهابيين فجر اليوم الجمعة على مقر شرطة مدينة راسك (جنوب شرق) قد اسفر ايضا عن مقتل عدد من الارهابيين حملوهم معهم، مشيرا الى انه تم تطويق منطقة الحادث وملاحقة باقي الارهابيين.

العالم-ايران

وقال مير احمدي في تصريح لمراسل وكالة فارس حول تفاصيل الهجوم الارهابي على مقر شرطة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان: منذ الساعة الثانية فجر اليوم قان الارهابيون بتنفيذ الهجوم على مقر شرطة راسك من عدم محاور، ومن جهة اخرى قام الارهابيون بنصب كمين لمنع وصول تعزيزات الى مقر الشرطة.

واضاف : ان التعزيزات من خلال شجاعتهم وبالرغم من نصب كمين وصلوا الى مكان الاشتباك بعد تقديم شهيدين، ونجحوا في تنظيف مقر الشرطة من وجود الارهابيين، وقتل اثنين منهم، واعتقال آخر ، فيما هرب بقية الارهابيين.

واوضح مساعد وزير الداخلية ان الارهابيين حملوا معهم قتلاهم عند الهروب ، وقال: تم تنفيذ خطة تطويق مكان الحادث وتجري حاليا ملاحقة باقي الارهابيين لاعتقالهم.

وكان مساعد محافظ سيستان وبلوشستان للشؤون الامنية والشرطية علي رضا مرحمتي قد اعلن عن استشهاد 12 من رجال الشرطة واصابة 7 آخرين في الهجوم الارهابي على مقر شرطة مدينة راسك.

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