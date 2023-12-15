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تونس تدشن تمثال 'أم الشهداء' بارتفاع 4 أمتار ونصف المتر!

تونس تدشن تمثال 'أم الشهداء' بارتفاع 4 أمتار ونصف المتر!
الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

تم في العاصمة التونسية، تدشين تمثال “مجسم فلسطين” أو “أم الشهداء”، بحضور ممثلين عن وزارتي الخارجية والثقافة وولاية تونس، فضلا عن سفير فلسطين، هائل الفاهوم.

العالم - تونس

ويبلغ ارتفاع التمثال أربعة أمتار ونصف، وهو يحاكي الصلابة والتحدي والمقاومة التي يتحلى بها الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال صورة الأم الفلسطينية (أم الشهداء) التي ظلت رافعة رأسها رغم القساوة والقهر وأبهرت العالم بصبرها وقوتها على الظلم الذي تجاوز طاقة تحمل البشر وهي تقوم بحركة تضرع إلى الله داعية للنصر على العدو الغاشم”، وفق وكالة الأنباء التونسية.

ومنذ أكثر من شهرين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة، تسبب باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال.

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