الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣
١٢:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بحق المعتقلين وعوائلهم..

الاحتلال يمعن خلال اعتقالاته بالتنكيل والاعتداء والتدمير الواسع

الاحتلال يمعن خلال اعتقالاته بالتنكيل والاعتداء والتدمير الواسع
الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الجمعة، (16) فلسطينياً على الأقل، وتوزعت الاعتقالات على محافظات، نابلس، الخليل، طوباس، قلقيلية، والقدس.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، انه رافق حملة الاعتقالات عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، كما وقام الاحتلال بهدم منازل الأسيرين حامد صباح، وزياد الصفدي.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو (4420) حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة، في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر.

يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.

روابط ذات صلة

إجراءات الاحتلال في 'النقب' تزيد من معاناة المعتقلين

المقاومة.. اشتباكات وملاحم بطولية خلال مواجهة قوات الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف