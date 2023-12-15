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مراسلتنا: إقتحام جنين الأصعب منذ 2002 + فيديو

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

جنين (العالم) 2023.12.15 – أكدت مراسلة قناة العالم أن الاقتحام الأخير الذي قام به الاحتلال في جنين وصف بالأصعب منذ عام 2002، حيث عاثت القوات المحتلة الخراب والدمار في المخيم.

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وفي اتصال مباشر أشارت الزميلة راية عروق إلى استمرار حملات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال المواطنين الفلسطينيين، وكذلك حملة الاقتحامات في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وقالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي وقبل خروجها من مخيم جنين بعد عملية عسكرية طويلة استمرت 60 ساعة عاثت خرابا وتدميرا في منازل المواطنين، حيث تم اقتحام أكثر من 100 من المنازل، مؤكدة أن النساء والأطفال مذعورين بفعل هذا الاقتحام الذي وصف بالأصعب منذ عام 2002.

ولفتت إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن هذه العملية أسفرت عن إصابة 7 جنود وضابط إسرائيليين، وهو ما أكدته كتيبة جنين في بيانها، حيث قالت الكتيبة إنها استطاعت من تحقيق أهداف في أكثر من محور.

وأضافت أن سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي قالت بأن ما ينتظر الاحتلال الإسرائيلي خارج المخيم هو أقوى بكثير، وقالوا بأننا لا زلنا مستمرين في هذه المعارك التي يشنها الاحتلال ضد المخيم وماضون في المقاومة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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