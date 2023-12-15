شاهد لحظة جنون نائب أوكراني بتفجيره قنابل يدوية بمجلس محلي

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وأشارت الوزارة إلى أن الحادث أدى إلى مقتل وإصابة 11 شخصا كانوا في الاجتماع.

وكتبت الوزارة في بيانها على قناتها في تيلغرام: "في مبنى مجلس قرية كيريتسكوفسكي الواقعة في مقاطعة ترانسكارباتيا، فجر أحد النواب قنابل يدوية خلال اجتماع المجلس. وبحسب المعلومات الأولية، أدى الانفجار إلى مقتل النائب وإصابة 11 آخرين".

وأضاف البيان: " وتعمل في مكان الحادث كافة الأجهزة المعنية، وكذلك فريق التحقيق التابع للشرطة وخبراء المتفجرات والمختصين في مجال الجرائم الجنائية. ولا يزال التحقيق مستمرا لكشف وتحديد كل ملابسات الحادث".