%92 من ضحايا هجمات الاحتلال على غزة مدنيون + فيديو



العالم – خاص بالعالم

القصف الإجرامي لجيش الاحتلال الإسرائيلي يتواصل على كل شبر من قطاع غزة.. طائرات الاحتلال شنت غارات عنيفة على مدينة رفح جنوبي القطاع، واستهدفت طائرات الاحتلال بشكل مباشر ومكثف مكثف مربعا سكنيّا بالقرب من المستشفى الكويتي، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى فيما الكثير من المدنيين تحت الانقاض.

وفي مدينة خانيونس، واصل طيران الاحتلال غاراته العنيفة على منازل المدنيين موقعا المزيد من الشهداء والجرحى في صفوفهم.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أكد أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى لاستشهاد نحو 25 ألف فلسطيني بينهم 10آلاف طفل.

وأضاف أن اكثر من 50 ألف شخص أصيبوا بجروح مختلفة بينهم عدد كبير حالتهم خطيرة.

واوضح المرصد أن 92 في المئة من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية لجيش الاحتلال على قطاع غزة هم من المدنيين.

ولفت الى أن مليون و850 ألف فلسطيني نزحوا من منازل ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم، مؤكدا أن الاحتلال تعمد إلحاق تدمير وأضرار جسيمة بمرافق البنى التحتية في قطاع غزة.

الجرائم الإسرائيلية ما هي إلا انتقام من المدنيين بعد أن فشل جيش الاحتلال بمواجهة المقاومة الفلسطينية وجها لوجه، فقد أعلنت كتائب القسام أنها قامت بتفجير منزل يتحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس، بالاضافة إلى تمكن مقاوميتها من الاشتباك مع 10 جنود للاحتلال من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وعاد المقاومون بسلام.

أما سرايا القدس فقد نشرت مشاهدا من استهداف مقاوميها لمواقع الاحتلال العسكرية وآلياته وجنوده في محاور التقدم، واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ثلاث جنود خلال 24 ساعة فقط من المعارك.

وأكد الاعلام العبري أن مقتل 450 جندياً وجندية منذ بداية الحرب رقم غير معقول وكبير، وهو ما يؤكد قوة المقاومة على صدها لجيش الاحتلال.

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