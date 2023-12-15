اليمن ودوره في تخفيف وطأة العدوان على غزة

العالم - بانوراما

هذا وذكر موقع أكسيوس الإخباري -نقلا عن مسؤولين أميركيين- قولهم إن ميناء إيلات الإسرائيلي يشهد، نتيجة هجمات القوات اليمنية، توقفا شبه كامل لوصول السفن.

ويستضيف الجزء الأول من البرنامج من صنعاء الخبير العسكري العميد عبدالغني الزبيدي ومن بيروت الحقوقي والباحث السياسي اليمني ماهر الشامي.. حيث يتباحث معهم هذه الأسئلة:

- الدور الذي يؤديه اليمن لتخفيف العبء عن قظاع غزة الذي يتعرض لعدوان واسع منذ أكثر من 70 يوما؟

- اليمن دخل الحرب ضد كيان الاحتلال عمليا.. أين يكمن سر قوته؟

- إلى الآن يعجز الكيان عن التحرك في البحر الأحمر.. هل نحن أمام معادلات استراتيجية جديدة؟

- المخاطر التي تحدق باليمن جراء دخوله الحرب.. لماذا لم تتدخل القوات الأميركية والغربية المتواجدة في المنطقة بشكل مباشر لمواجهة اليمن، وماذا لو تدخلت تلك القوات؟

- ماذا عن التحركات المقبلة؟وكيف نجحت القوات اليمنية بتعقب السفن التجارية التي تعمل لصالح الكيان الإسرائيلي؟

- القوات اليمنية وعدت ونفذت كيف تقيمون تلك العمليات النوعية؟

- على الرغم من التهديدات الاميركية والغربية والإسرائيلية الا أن تلك العمليات مستمرة بوتيرة متصاعدة.الى ما تؤشر تلك التحولات؟

- هل نحن امام كارثة اقتصادية بدأت بودرها بتقارير موقع اكسيوس الذي اكد انخفاض كبيرة بنسبة التشغيل في ميناء ايلات الإسرائيلي؟

- وما هو اثر الغاء شركات نقل بحرية رحلاتها عبر البحر الاحمر؟

- وكيف سيكون انعكاس تلك الخطوة على الاسعار والاقتصاد داحل الكيان الذي اهتز بفعل عملية طوفان الاقصى؟

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