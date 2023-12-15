والد الأسير حامد صباح: نحن مزروعون في هذه الأرض + فيديو

العالم – خاص بالعالم

يسلب الاحتلال الألوان من حياة الفلسطينيين لتصبح رمادية اللون.. لكنه لا يستطيع إثباط عزيمتهم وإصرارهم على الحياة.

هدم الاحتلال منزلين لأهل أسيرين في بلدة عوريف بتهمة الالتفاف حول المقاومة، لمعاقبتهم والانتقام لما حدث في السابع من أكتوبر.. حيث هدم الاحتلال 182 منزلا في الضفة الغربية منذ ذلك التاريخ.

وفي حديث لمراسلة قناه العالم قال كايد صباح والد الأسير حامد صباح: نحن نرفض هذا الوضع الذي يجري.. البيت بالنسبة لنا وطنا.. حياة وذكريات، حلوة ومرة، كل الذكريات.. شعبنا مزروع في أرضه، وما يقال غير ذلك ليس سوى كلاماً فارغا.. لا سينا ولا الأردن.. نحن شعب هنا مزروعين.. لا تستطيعون أن تقتلعوا أحدا منا.. أقتلونا.. إنما من دون قتلنا فكل شيء كلام فارغ.. نحن موجودين في هذه الأرض.

ولم يكتفي الاحتلال بتدمير المنازل فحاول تنفيذ عملية اغتيال بواسطة الصواريخ مرتين متتاليتين في مخيم بلاطة، لكنه فشل في الاغتيال.. وفي ردع الفلسطينيين عن تأييد المقاومة لتخرج مسيرات غير مسبوقة في مدينة نابلس دعما وتاييدا لهم.

من جانبه قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في نابلس محمد دويكات للعالم: هذه المحاولات البائسة التي يحاولها الاحتلال الصهيوني من خلال اغتيال المقاومين إن كان في مخيم بلاطة أو كان في جنين أو في غزة، وأيضا حملة الاعتقالات المتواصلة وهدم البيوت بهدف تبديد حقوق شعبنا وإجبار الفلسطينيين لرفع الراية البيضاء.. هذا لن يتحقق، والفلسطينيون قالوا كلمتهم بشكل واضح أن المقاومة مستمرة وأن صمود شعبنا سيتواصل.

فلا خوف ولا رادع عن حب البلاد.. والهتاف لمن يقدم حياته رخيصة لأجل التاكيد دوما أن كل هذه الأرض للفلسطينيين، وستبقى.

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