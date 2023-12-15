حرس الثورة يتحدث عن استجواب حاملة الطائرات الاميركية في الخليج الفارسي

العالم - إيران

وقال العميد تنكسيري ان هذه الحاملة للطائرات والمجموعة البحرية المرافقة لها مكثت اقل من 20 يوما في الخليج الفارسي وخلال هذه الفترة كانت تحت الاشراف الاستخباري للقوات البحرية للحرس الثوري وان تواجدها كان لمجرد الدعاية ودون وجود أي قيمة عملياتية لأن مجاهدي القوات البحرية للحرس الثوري راقبوا بيقظة وبشكل يومي وفي كل لحظة تحرك هذه المجموعة البحرية على سطح المياه وفوقه وتحت سطح المياه.

وتابع الادميرال تنكسيري ان هذه السفن الحربية اجابت حين دخولها وخروجها الى الخليج الفارسي عبر مضيق هرمز ، على كافة الاسئلة والمعلومات التي طلبها مقر المراقبة البحرية في مضيق هرمز والتابعة للقوات البحرية للحرس الثوري وخضعت لكافة اجراءات السيطرة والمراقبة التي طلبتها قواتنا.

واضاف العميد تنكسيري ان تواجد حاملة الطائرات الاميركية في الاوضاع الراهنة في المنطقة كان لمجرد الدعاية وهو بمثابة التنفس الاصطناعي لتواجدهم الظالم والجائر في المنطقة.