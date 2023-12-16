مجازر عديدة في غزة طي الكتمان بعد قطع الاحتلال للاتصالات + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضحت الزميلة إسراء البحيصي أن قطع الاتصالات والتواصل والإنترنت عن قطاع غزة أدى إلى فصله تماما عن العالم الخارجي.

وأضافت أن هذا الانقطاع أثر على عمل الكثيرين، كما أدى إلى مأساة في قطاع غزة تتعلق بعدم قدرة العوائل على التواصل فيما بينهم ومع سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

ولفتت إلى أن هذا أدى أيضا إلى ارتكاب الاحتلال مجازر عديدة لم يعرف عنها العالم، حيث هناك حديث عن مجزرة في جباليا بعشرات الشهداء، بالإضافة إلى مجزرة أخرى في حي الشيخ رضوان.

وأكدت إسراء البحيصي أن الاحتلال الإسرائيلي يركز على أن يمنع الخدمة الطبية عن كلية أهالي غزة والشمال ليجبرهم على النزوح والخروج من تلك المناطق.

وأوضحت أن مستشفى كمال عدوان تم تدمير الجزء الجنوبي منة بشكل كامل، وبات 12 طفلا من الأطفال الخدج مصيرهم مجهول حيث يتواجدون في داخل اقسام المستشفى دون أطباء ودون أي خدمة طبية يمكن أن تقدم لهم ولذلك هم مهددين بالموت في أية لحظة.

ونوهت أن: هناك حادثة ربما هي الأولى تحدث في مستشفى شهداء الأقصى وهو تحليق طائرة كوادكوبتر لأكثر من مرة، وهي طائرة مسيرة عادة ما تكون مهمتها إما التفجير او أطلاق النار، حيث حلقت على مسافة ثلاثة أمتار من على سطح الارض.

وأشارت إلى أنها قد خلقت حالة من الذعر والرعب في صفوف المواطنين بعد أن ظلت تدور وهرب الناس إلى الداخل.

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