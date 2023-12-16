بالفيديو: عائلات الأسرى الصهاينة تهدد حكومة نتنياهو بهذا الإجراء..

العالم - الإحتلال

وقال مدير الإعلام بمقر تنسيقية أهالي الأسرى في غزة، "رونان تسور"، "إن 100 عائلة من عائلات الأسرى في غزة "اجتمعت وقررت التصدي لمحاولة نتنياهو شق صفوفهم".

وشدد تسور، على أن العملية العسكرية "تتناقض مع جهود إعادة ذويهم"وأضاف أن "العائلات هددت بالإضراب عن الطعام لأجل غير مسمى، وأمهلوا نتنياهو حتى مساء اليوم السبت، من أجل عقد اجتماع مع حكومة الحرب، والعمل على إعادة أبنائهم".

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الإسرائيلية بشأن تهديدات عائلات الأسرى حتى الساعة.

يذكر أن هذه الخطوة لعائلات الأسرى، يأتي في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، في بيان، مقتل ثلاثة من الأسرى في غزة بالخطأ.