ضربتان موجعتان تلقاهما الإحتلال ستغيران من مجرى عدوانه على غزة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن إلى أن الضربة الاولى التي تلقاها الاحتلال الإسرائيلي كانت في رفض المشافي الاسرائيلية التعميم الذي وصلهم من جيش الاحتلال وتحديدا من الناطق الرسمي باسم الجيش بأن لا يقوموا بنشر معلومات عن اعداد الجرحى الاسرائيليين.

ولفت مراسلنا إلى أن هذا الامر خالفته الصحيفة الاسرائيلية"يديعوت احرونوت"، التي خرجت وقالت، بأن جيش الاحتلال يخفي اعدادا كبيرة من جرحى الجيش الذين ينقلون الى المشافي الاسرائيلية واكدت بان هذه الاعداد قد وصلت الى 5000 جريح اسرائيلي، فيما جيش الاحتلال الاسرائيلي ما زال يتحدث عن 1600 جندي اسرائيلي فقط هم من الجرحى.



ونوه مراسلنا بأن مستشفى سوروكا الاسرائيلي خرج وقال بأنه يعالج في هذه الاثناء ما يقارب 2500 جريح اسرائيلي ، وهذه الضربه الاولى.



وأوضح مراسلنا بأن الضربة الثانية التي تلقاها الاحتلال والتي كانت موجعه جدا، تمثلت في حادثة مقتل الأسرى الاسرائيليين الثلاث برصاص جيش الاحتلال، رغم انهم خرجوا يحملون الراية البيضاء.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، أنه قتل "عن طريق الخطأ" 3 أسرى إسرائيليين في حي الشجاعية شرق قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان: "أثناء القتال في الشجاعية، قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي قامت بتشخيص خطأ ثلاثة مختطفين إسرائيليين باعتبارهم تهديدا، حيث أطلقت النار باتجاههم، ما أدى إلى مقتلهم".

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