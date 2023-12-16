بالفيديو.. جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا انه رافق حملة الاعتقال حالة تفتيش عدد من المنازل الفلسطينية وتخريب ممتلكاتهم.

وتابع ان في بيت لحم كان هناك اقتحام لبلدة الخضر الواقعة جنوب من المدينة وتم اعتقال احد المواطنين الفلسطينيين ومصادرة مركبته بعدما تم تفتيش منزله بشكل كامل، مشيرا الى ان جيش الاحتلال تجول في شوارع البلدة واشتبك مع المواطنين الذين القوا الحجارة فيما رد عليهم بالرصاص الحي والقنابل الغازية لتفريق الشبان الفلسطينيين.

وفي شمال الضفة الغربية تحديدا في مخيم بلاطة ومدينة نابلس قوات كبيرة اقتحمت المخيم ودارات مواجهات كبيرة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الذي القى الرصاص والقنابل الغازية.

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