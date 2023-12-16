السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٤:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان جيش الاحتلال شن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية خلال الليلة الماضية واعتقل 16 شخصا بينهم سيدة مصابة بالسرطان حسبما اعلن نادي الاسير الفلسطيني.

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا انه رافق حملة الاعتقال حالة تفتيش عدد من المنازل الفلسطينية وتخريب ممتلكاتهم.

وتابع ان في بيت لحم كان هناك اقتحام لبلدة الخضر الواقعة جنوب من المدينة وتم اعتقال احد المواطنين الفلسطينيين ومصادرة مركبته بعدما تم تفتيش منزله بشكل كامل، مشيرا الى ان جيش الاحتلال تجول في شوارع البلدة واشتبك مع المواطنين الذين القوا الحجارة فيما رد عليهم بالرصاص الحي والقنابل الغازية لتفريق الشبان الفلسطينيين.

وفي شمال الضفة الغربية تحديدا في مخيم بلاطة ومدينة نابلس قوات كبيرة اقتحمت المخيم ودارات مواجهات كبيرة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الذي القى الرصاص والقنابل الغازية.

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

بالفيديو: عائلات الأسرى الصهاينة تهدد حكومة نتنياهو بهذا الإجراء..

ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 19 ألفا والمقاومة تستمر بمعاركها البطولية

كتائب القسام تدمر 5 آليات عسكرية للاحتلال بمحاور التوغل في غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف