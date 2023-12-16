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مراسل العالم.. الاحتلال يتركب مجزرة في مستشفى كمال عدوان+فيديو

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان المجازر والجرائم لازالت ترتكب بحق المدنيين في حي الشجاعية بقطاع غزة.

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان المعارك العسكرية والقتال الدائر بين المقاومة وجنود الاحتلال في حي الشجاعية، مشيرا الى ان جيش الاحتلال اعترف بمقتل 20 جنديا اسرائيليا بين جنود وضباط من لواء جولاني في 5 ايام الاخيرة نتيجة هذه المعارك .

واضاف ان جيش الاحتلال يحاول التقدم ومحاصرة مناطق بحي الشجاعية، في المقابل اعلنت كتائب القسام تدميرها عشرات الآليات والدبابات الاسرائيلية المتوغلة بقذائف ياسين 105 والتاندوم وار بي جي وتي بي جي، و القذائف المضادة للتحصينات بالاضافة الى تنفيذها عدد من الكمائن ضد جنود الاحتلال المتوغلين في عدد من منازل وبيوت المواطنين بحي الشجاعية.

وفي منطقة جباليا قال مراسلنا ان جيش الاحتلال لم يستطع حتى اللحظة كبح جماح المقاومة في تلك المناطق على رغم من ارتكاب المجازر، مبينا ان مستشفى كمال عدوان دمرت اجزاء كبيره منه فوق رؤوس المرضى والمصابين والاطقم الطبية.

المزيد بالفيديو المرفق..

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