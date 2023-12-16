طوفان الأقصى.. حصاد اليوم الـ71 من الحرب على غزة 

العالم - فلسطين
وفيما يلي حصاد اليوم الحادي والسبعين من الحرب على غزة:
مجازر وجرائم متواصلة
- مشاهد مروعة تكشف قيام قوات الاحتلال وآلياته تدمير أجزاء كبيرة في مستشفى كمال عدوان و دفن عشرات المرضى والنازحين أحياء بعد دهس خيامهم بالجرافات بساحة المستشفى.
- المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان : الاحتلال دفن مرضى ونازحين أحياء بساحة مستشفى كمال عدوان
- وزارة الصحة الفلسطينية: 12 طفلا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات في مستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء.
- استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
- استشهاد 14 شهيدا فلسطينياً خلال تواصل القصف المدفعي على باليا شمال قطاع غزة .
- استشهاد الصحفي عاصم موسى في قصف صهيوني على خان يونس جنوبي قطاع غزة.
- وكيل وزارة الصحة المساعد في غزة: توقف العمل في مركز شهداء الدرج الصحي وسط المدينة بعد تعرض محيطه لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف.
- مصادر ميدانية: قوات الاحتلال أعدمت عددًا من النازحين في مدرستي الفارابي والمعتصم بالله في منطقة اليرموك بمدينة غزة
- المديرية العامة للدفاع المدني: منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ارتقى (35) شهيداً من طواقم الدفاع المدني أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في إنقاذ المواطنين
- مدفعية الاحتلال تستهدف منازل في منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة ما أدى إلى احتراقها
- وصول 20 مصابًا جلهم من الأطفال والنساء جراء قصف منزلين لعائلة القدرة وصيام بحي الأمل غربي مدينة خانيونس
- العثور على ثمانية شهداء في فصل دراسي بمدرسة شادية أبو غزالة شمالي قطاع غزة جرى إعدامهم ميدانيًا.
- قوات الاحتلال تقصف محيط مستشفى المعمداني والدبابات تتوغل في محيطه قرب ميدان فلسطين (الساحة)
- شهداء وإصابات بعد قصف الاحتلال محيط مدرسة لوكالة "الأونروا" في دير البلح.
- وكالة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف": قطاع غزة أخطر مكان في العالم على الأطفال وتؤكد أن نحو مليون طفل أجبروا على النزوح قسرا من منازلهم.
- جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل لدى أونروا: لا يمكن إيصال المساعدات لقطاع غزة تحت القصف.
حصاد المقاومة :
- كتائب القسام : إن أحد مقاتلينا تمكن من مهاجمة مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بقنبلة يدوية وأوقعهم "بين قتيل وجريح" في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
- القناة 12 العبرية : سماع دوي انفجارات في طبريا شمالي إسرائيل، مشيرة إلى إطلاق صواريخ اعتراضية.
- وسائل اعلام عبرية: مقتل محتجزة إسرائيلية أخرى في غزة بعد كشف تحقيق لجيش الاحتلال في مقتل 3 أسرى عن طريق الخطأ.
- كتائب القسام تنشر فيديو يوثق هجوماً على جنود الاحتلال في خيامهم والاجهاز عليهم في منطقة جحر الديك بقطاع غزة وتؤكد عودة مجاهديها إلى قواعدهم بسلام.
- كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من تفجير عبوتين في قوة اسرائيلية راجلة وأوقعت 7 جنود بين قتيل وجريح
- كتائب عز الدين القسام: تمكن مجاهدونا من تفحير عبوة ثالثة مضادة للأفراد فور وصول قوة نجدة لإنقاذ الجنود.
- كتائب القسام : استهدف مقاتلونا ناقلة جند إسرائيلية شمال مدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105 وجرافة إسرائيلية بقذيفة تاندوم في أعقاب استهداف 3 دبابات من طراز ميركافا شرق خان يونس.
- سرايا القدس: استهدف مجاهدونا دبابة وجرافة إسرائيليتين بقذائف تاندوم في تل الزعتر شمالي قطاع غزة.
- وسائل إعلام عبرية : صفارات الإنذار دوت في مناطق بغلاف غزة والجيش يقول إن شظايا مقذوفات سقطت في منطقة نتيف هعسراه بغلاف غزة.
- وسائل إعلام عبرية صفارات الإنذار دوّت في مدينة سديروت وبلدات أخرى في غلاف غزة.
- سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تمكن مجاهدونا من قصف حشود عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون.
- القناة الـ12 العبرية تكشف مقتل 20 جنديا في معارك الشجاعية شرق مدينة غزة خلال الأسبوع الأخير.
- وسائل إعلام عبرية : هبوط مروحية تحمل جنودا صهاينة مصابين في ملعب لكرة القدم قرب مستشفى شعاري تصيدق بالقدس المحتلة تم نقلهم بعد اصابتهم في الاشتباكات الدائرة بغزة.
- كتائب القسام : استهدفنا آلية عسكرية صهيونية جنوب مدينة دير البلح بقذيفتي "ياسين 105" ما أدى إلى احتراقها بالكامل
- كتائب القسام: تمكن مجاهدونا قبل قليل من تدمير ناقلة جند صهيونية بعد استهدافها بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105 " شمال مدينة خانيونس
- سرايا القدس: دكَّ مجاهدونا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
حصاد جبهات المقاومة :
- حزب الله يعلن استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل منزلين في المنارة وأنه حقق "إصابات بين قتيل وجريح".
- حزب الله : تمكن مجاهدونا من استهداف موقعا تحصن فيه جنود الاحتلال في بركة ريشة بصاروخ "مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".
- حزب الله: استهدفنا بطائرة مسيرة انقضاضية تموضعًا لجنود الاحتلال خارج ثكنة راميم ما أدى إلى سقوط إصابات مؤكدة بين أفراده
- الجيش الصهيوني يعلن مقتل الرقيب أول (احتياط) يحزقيل عزريا (53 عاما) من قوات المدفعية.جرّاء انفجار مسيرة "انتحارية" أرسلها حزب الله بالقرب من مستوطنة "مرجيلوت" على الحدود الشمالية.
- المتحدث باسم القوات العسكرية اليمنية : تمكنت قواتنا المسلحة من استهداف مدينة إيلات جنوب إسرائيل بالطائرات المسيرة
- إذاعة الجيش الصهيوني : وقوع إصابتين بانفجار طائرة مسيرة تسللت من لبنان نحو بلدة مرغليوت في الجليل الأعلى.
- وسائل إعلام عبرية: صفارات الإنذار دوت مساء اليوم في غورين و إيلون بالجليل الغربي.
- وسائل إعلام عبرية : انطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية في الجليل الأعلى
- سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية ينفذ عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة.