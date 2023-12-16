طوفان الأقصى.. حصاد اليوم الـ71 من الحرب على غزة 

العالم - فلسطين

وفيما يلي حصاد اليوم الحادي والسبعين من الحرب على غزة:

مجازر وجرائم متواصلة

مشاهد مروعة تكشف قيام قوات الاحتلال وآلياته تدمير أجزاء كبيرة في مستشفى كمال عدوان و دفن عشرات المرضى والنازحين أحياء بعد دهس خيامهم بالجرافات بساحة المستشفى.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان : الاحتلال دفن مرضى ونازحين أحياء بساحة مستشفى كمال عدوان

وزارة الصحة الفلسطينية: 12 طفلا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات في مستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء.

استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

استشهاد 14 شهيدا فلسطينياً خلال تواصل القصف المدفعي على باليا شمال قطاع غزة .

استشهاد الصحفي عاصم موسى في قصف صهيوني على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكيل وزارة الصحة المساعد في غزة: توقف العمل في مركز شهداء الدرج الصحي وسط المدينة بعد تعرض محيطه لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف.

مصادر ميدانية: قوات الاحتلال أعدمت عددًا من النازحين في مدرستي الفارابي والمعتصم بالله في منطقة اليرموك بمدينة غزة

المديرية العامة للدفاع المدني: منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ارتقى (35) شهيداً من طواقم الدفاع المدني أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في إنقاذ المواطنين

مدفعية الاحتلال تستهدف منازل في منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة ما أدى إلى احتراقها

وصول 20 مصابًا جلهم من الأطفال والنساء جراء قصف منزلين لعائلة القدرة وصيام بحي الأمل غربي مدينة خانيونس

العثور على ثمانية شهداء في فصل دراسي بمدرسة شادية أبو غزالة شمالي قطاع غزة جرى إعدامهم ميدانيًا.

قوات الاحتلال تقصف محيط مستشفى المعمداني والدبابات تتوغل في محيطه قرب ميدان فلسطين (الساحة)

شهداء وإصابات بعد قصف الاحتلال محيط مدرسة لوكالة "الأونروا" في دير البلح.

وكالة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف": قطاع غزة أخطر مكان في العالم على الأطفال وتؤكد أن نحو مليون طفل أجبروا على النزوح قسرا من منازلهم.

جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل لدى أونروا: لا يمكن إيصال المساعدات لقطاع غزة تحت القصف.

حصاد المقاومة :

كتائب القسام : إن أحد مقاتلينا تمكن من مهاجمة مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بقنبلة يدوية وأوقعهم "بين قتيل وجريح" في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

القناة 12 العبرية : سماع دوي انفجارات في طبريا شمالي إسرائيل، مشيرة إلى إطلاق صواريخ اعتراضية.

وسائل اعلام عبرية: مقتل محتجزة إسرائيلية أخرى في غزة بعد كشف تحقيق لجيش الاحتلال في مقتل 3 أسرى عن طريق الخطأ.

كتائب القسام تنشر فيديو يوثق هجوماً على جنود الاحتلال في خيامهم والاجهاز عليهم في منطقة جحر الديك بقطاع غزة وتؤكد عودة مجاهديها إلى قواعدهم بسلام.

كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من تفجير عبوتين في قوة اسرائيلية راجلة وأوقعت 7 جنود بين قتيل وجريح

كتائب عز الدين القسام: تمكن مجاهدونا من تفحير عبوة ثالثة مضادة للأفراد فور وصول قوة نجدة لإنقاذ الجنود.

كتائب القسام : استهدف مقاتلونا ناقلة جند إسرائيلية شمال مدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105 وجرافة إسرائيلية بقذيفة تاندوم في أعقاب استهداف 3 دبابات من طراز ميركافا شرق خان يونس.

سرايا القدس: استهدف مجاهدونا دبابة وجرافة إسرائيليتين بقذائف تاندوم في تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وسائل إعلام عبرية : صفارات الإنذار دوت في مناطق بغلاف غزة والجيش يقول إن شظايا مقذوفات سقطت في منطقة نتيف هعسراه بغلاف غزة.

وسائل إعلام عبرية صفارات الإنذار دوّت في مدينة سديروت وبلدات أخرى في غلاف غزة.

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تمكن مجاهدونا من قصف حشود عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون.

القناة الـ12 العبرية تكشف مقتل 20 جنديا في معارك الشجاعية شرق مدينة غزة خلال الأسبوع الأخير.

وسائل إعلام عبرية : هبوط مروحية تحمل جنودا صهاينة مصابين في ملعب لكرة القدم قرب مستشفى شعاري تصيدق بالقدس المحتلة تم نقلهم بعد اصابتهم في الاشتباكات الدائرة بغزة.

كتائب القسام : استهدفنا آلية عسكرية صهيونية جنوب مدينة دير البلح بقذيفتي "ياسين 105" ما أدى إلى احتراقها بالكامل

كتائب القسام: تمكن مجاهدونا قبل قليل من تدمير ناقلة جند صهيونية بعد استهدافها بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105 " شمال مدينة خانيونس

سرايا القدس: دكَّ مجاهدونا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

حصاد جبهات المقاومة :