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الاحتلال يعترف بمقتل جندي بطائرة مفخخة على الحدود مع لبنان

الاحتلال يعترف بمقتل جندي بطائرة مفخخة على الحدود مع لبنان
السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، عن مقتل جندي احتياط إسرائيلي في نشاط عسكري قرب مرغليوت على الحدود مع لبنان.

العالم - فلسطین

وكتبت وسائل إعلام إسرائيلية: "تحت بند سُمح بالنشر، مقتل جندي إسرائيلي من الكتيبة 129، اللواء الثامن جراء انفجار طائرة مفخخة في منطقة "مرغليوت" عند الحدود مع لبنان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، أنه رصد ثلاث عمليات إطلاق نار من لبنان، وأنه رد بقصف مدفعي باتجاه عدد من الأهداف داخل الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش في قناته على "تلغرام": "بعد ورود تقارير عن انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، تم تسجيل ثلاث عمليات إطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، وتقصف مدفعية الجيش مصادر إطلاق النيران".

وأضاف البيان: "قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي منذ فترة قصيرة عددا من أهداف حزب الله، بما في ذلك المجمعات العسكرية ومواقع الإطلاق والبنية التحتية الإرهابية".

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