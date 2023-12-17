بالفيديو.. تظاهرات حاشدة في جنيف دعما لغزة

العالم - مراسلون

اعلام فلسطينية و كوفية تتوشح بها الصدور .. شعارات وهتافات ويافطات تنادي بحياة المقاومة والتضامن مع غزة وفلسطين .. هكذا بدت شوارع جنيف التي جابتها تظاهرة سيارة شارك فيها الالاف للمطالبة بوضع حد للمجازر الصهيونية التي ترتكب في غزة.

المنظمون اطلقوا مسمى النكبة الثانية على ما يُمارس ضد الفلسطينيين من قبل كيان الاحتلال وداعميه، واعتبروها تفوق في نطاقها نكبة عام الف وتسعمئة وثمانية واربعين.

وقالت متظاهرة " يجب وقف اطلاق النار فورا، نشاهد يوميا صور الرجال والنساء والاطفال الذين تقتلهم "اسرائيل"، ما يجري هناك ليست حربا انها ابادة جماعية".

فيما قالت اخرى "منذ طفولتي وانا اسمع عن هذا الاحتلال لارض فلسطين هذا الاحتلال يجب ان ينتهي لكن العار ان حكوماتنا تدعم هذا النظام الاجرامي".

وطالب المتظاهرون الحكومات الاوروبية وسويسرا منها على وجه الخصوص بانهاء التعاون العسكري مع الكيان الصهيوني

وقال متظاهر " من الوهم ان نطلب من "اسرائيل" ايقاف اجرامها فهي نظام فصل عنصري ولكننا في سويسرا يجب ان نوقف دعم الراسمالية التي تدعم "اسرائيل" بشكل كبير يجب ان نضغط على سويسرا لوقف تعاونها العسكري والمالي الذي تقدمه لـ"اسرائيل"".

وبالتوازي مع التحركات الشعبية، تواصل منظمات ناشطة وحملات المقاطعة الدولية لـ"اسرائيل" في سويسرا نشاطاتها التوعوية لتفعيل مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني.