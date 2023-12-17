بالفيديو.. مشاركة غير مسبوقة في التصويت الخاص لمجالس المحافظات بالعراق

العالم - مراسلون

توجه الناخبون من القوات المسلحة والنازحين الى المشاركة في التصويت الخاص بـ15 محافظة عراقية ما عدا كردستان لاول مرة منذ عشر سنوات، مع اغلاق صادق الاقتراع اعلنت المفوضية العليا للانتخابات ان نسبة المشاركة بالتصويت الخاص كانت غير مسبوقة من اي عملية انتخابية مع انسيابية في الاجراءات ودون وقوع مشاكل امنية.

اكثر من مليون ومئتي الف من القوات الامنية و ثمانمئة الف من النازحين يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص بينما شارك الحشد الشعبي في الاقتراع الخاص الذي سيعزز نجاحه ثقة المواطن للمشاركة في الانتخابات العامة.

الاثنين يتوجه نحو 17 مليون ناخب الى صناديق الاقتراع للمشاركة في التصويت العام لاختيار 85 عضوا لمجالس المحافظات من بين 6 آلاف مرشح ومن بين المرشحين 1600 امرأة وخصصت ايضا 10 مقاعد للاقليات المسيحية والايزادية والصابئة في بلد متعدد الاثنيات والطوائف.

وتتنافس الاحزاب والقوى السياسية التقليدية كتحالف نبي ودولة القانون وتقدم في هذه الانتخابات الى جانب الاحزاب المدنية والشخصيات المستقلة والاقليات ما يعكس اهمية الاستحواذ على مقاعد الحكومات المحلية بما تمتلكه من صلحيات واسعة في التشريع والرقابة واختيار المحافظ فيما قطعها التيار الصدري.

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