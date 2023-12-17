كل هذه المشاعر الثقيلة التي يخفيها أطفال غزة خلف قوتهم + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر من باحة مستشفى شهداء الأقصى استضافت الزميلة إسراء البحيصي طفلا من أهالي شمال غزة أكدت أنه كان يأتي كل يوم ويسأل الطواقم الإعلامية عن الأخبار ويسأل متى تكون الهدنة.

وحين دعي للحديث أمام الكاميرا لم يتمالك الطفل نفسه ليتحدث مع مراسلتنا، حيث تبين أن دار جده وجدته والذي يضم أعمامه وعماته قد قضف وقد استشهدوا جميعهم.

ورداً على سؤال مراسلتنا بالرسالة التي يريد توجيهها على كل الجرائم الإسرائيلية اكتفى بالقول: "الله ينتقم منهم.. حسبنا الله ونعم الوكيل."

وتابعت مراسلتنا: كنت أظنه طفلا قويا، وواضح أنه كان يخفي بداخله الكثير.

وأكدت أن: وضع الأطفال في غزة قاس جدا، أقل طفل هنا تشعره قوي ولكنه يخفي كل هذه المشاعر الثقيلة بداخله.. هو الناجي الوحيد.. فكرة الناجي الوحيد قاسية جدا.. وللأسف هي موجودة في قطاع غزة بكثرة.. الآن لم نعد نتحدث عن طفل أو اثنين.. ربما نتحدث عن الآلاف من الأطفال يعتبرون الناجي الوحيد.

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